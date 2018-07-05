Yapay Zekalı Kamera Çocuk Çizimleri Yapıyor
Gücümü yapay zekadan alan karton anlık kamera, çektiği fotoğrafları küçük bir çocuk tarafından çizilmiş gibi yapıyor!
Bir kameranın temel amacı, gerçeğe olabildiğince yakın görüntüler kaydetmektir, anacak Dam Macnish kendi geliştirdiği kamera ile bunun tam tersini gerçekleştiriyor. Draw This adındaki bu kamera, bir ilkokul projesi gibi görünen kartondan oyuncak bir kameraya benziyor, ancak içinde bulunan sinir ağı sayesinde çektiği fotoğrafları birer çocuk çizimine çeviriyor.
Macnish, Google'n "Quick, Draw!" oyunundan ödünç aldığı milyonlarca çizimi kullanan ve gerçek fotoğrafları kaba çizimlere çeviren bir sistem geliştirdi. Raspberry Pi tabanlı kamera, çekilen fotoğrafın içeriğini yapay zeka ile algılıyor ve bir çocuk tarafından çizilmiş gibi görünen uygun çizimleri, fotoğrafın içeriği ile değiştiriyor.
Bu fotoğraf makinesi için "ufak bir çocuk ressam simülasyonu" denilebilir. Gerçek fotoğrafın neye benzediğini bilmek imkansız ve tıpkı bir çocuğun çizim yorumunu anlamaya çalışmak gibi, yapay zekanın da neye göre eşleştirme yaptığını kestirmeye çalışmak oldukça eğlenceli görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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