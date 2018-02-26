Yapay Zekalı MediaTek Helio P60 Tanıtıldı

MediaTek Helio P60, yakay zekaya sahip uygun fiyatlı işlemci olarak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı.

  • Ercan Uğurlu
Yapay zekalı MediaTek Helio P60 tanıtıldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Kendi videolarınızı hazırlayın!
Beklenen Özellik, Android'e Gelmeyecek!
Dünyaca Ünlü Oyun Aksesuarı Üreticisi Türkiye'de!
Samsung Galaxy S9 Plus Ön İnceleme
Gelecektek Gelen Telefon Gizli Kameraya Sahip

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir