Yarasalardan yayılan hastalıklar neden bu kadar ölümcül?

Türkiye ve dünyanın gündemi Corona Virüs... Corona Virüs'ün ilk olarak yarasalardan yayıldığı, yarasalardan ara konakçı olarak Pangoline; Pangolinlerden insanlar geçmiş olabileceği tezi araştırılmıştı. Peki, yarasalardan yayılan hastalıklar neden bu kadar ölümcül?

Yarasalardan yayılan hastalıklar neden bu kadar öl

Berkeley Üniversitesinden bilim insanları yarasalardan yayılan Sars, Ebola ve Coronavirüs gibi hastalıkların neden bu kadar ölümcül olduğunu ortaya çıkardı.

YARASANIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ

Çalışmaya göre, yarasaların bağışıklık sisteminin çok güçlü olması ve virüslerle vahşi bir şekilde savaşmak için programlanmış olması, her ne kadar hayvanın hayatta kalması ve hastalıklarla savaşması için bir avantaj olsa da, virüslerin bedenleri içinde daha hızlı çoğalmalarına neden oluyor.

VİRÜSLER DAHA ZAYIF SİSTEMLERE GEÇİYOR

Yarasa içinde çoğalan ancak hayvana zarar veremeyen bu virüsler, yarasayı terk edip bağışıklık sistemi o kadar güçlü olmayan başka bir hayvana (ki buna insanlar da dahil) geçtiğinde, konak bedeni bir anda istila ediyor.

'VİRÜS ORDUSU İLE BAŞ EDECEK KADAR GÜÇLÜ DEĞİL'

Araştırmanın yazarı Cara Brook'a göre "İnsanların bağışıklık sistemi yarasalarda hızla yayılan bu kadar güçlü bir virüs ordusu ile baş edecek kadar güçlü değil."

Araştırmaya göre yarasa habitatlarını yok etmek de bir çözüm değil zira bu virüsün daha hızlı yayılmasına neden olabilir. Stres altında kalan yarasalarda virüsler tükürük, idrar ve dışkıda daha yoğun bir şekilde görülüyor.

Corona virüsüne karşı alınması gereken önlemler

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