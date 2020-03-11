Yarasalardan yayılan hastalıklar neden bu kadar ölümcül?

Türkiye ve dünyanın gündemi Corona Virüs... Corona Virüs'ün ilk olarak yarasalardan yayıldığı, yarasalardan ara konakçı olarak Pangoline; Pangolinlerden insanlar geçmiş olabileceği tezi araştırılmıştı. Peki, yarasalardan yayılan hastalıklar neden bu kadar ölümcül?