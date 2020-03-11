Corona Virüsü, Apple'a Mağaza "Boşalttırıyor"

Apple, yayılmakta olan yeni Corona virüsüne karşı önlemler almaya çalışırken, iPhone üretim sorunlarından çok daha fazlasıyla mücadele ediyor. Firma lideri Tim Cook, mağazaları da içeren, insanların virüsü yayma ihtimalini azaltmak için alınmış bir seri yeri kararı duyurdu. Apple, mağazalarında "kişiler arası mesafeyi en üste çıkartmaya" çalışıyor. Bu amaçla da yoğunluğu azaltmak ve Genius Bar randevuları ile sınıflar gibi etkinliklerin doluluk oranını düşürmeyi planlıyor. Başka bir deyiş ile, yakın gelecekte iPhone'unuz hakkında bilgi edinmekte zorlanabilirsiniz.
Ayrıca firma, arka planda da bazı uygulamalar başlatıyor. Cook, "en yüksek enfeksiyon yoğunluğu" olan bölgelerdeki (Örneğin Apple'ın Santa Clara Vadisi'ndeki, İtalya'daki ve Güney Kore'deki konumları gibi) ofis çalışanlarını 9 Mart ile başlayan hafta itibariyle mümkün olduğunca evden çalışmaya teşvik etti.
Apple'ın bu yolu tercih etmesinin şaşırtıcı olduğu söylenemez. Mağazalar, topluluk mekanları olarak hizmet vermek için tasarlanıyor. Normal şartlar altında bu mekanların dolu olması istense de, kolay bir şekilde bulaşan virüs söz konusu olduğunda her şey tersine dönebiliyor. Eğer temas olasılığı azaltılırsa, salgına yardımcı olma ihtimali de azalıyor.
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