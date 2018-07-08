Yaşanan bütün olaylara rağmen ABD'ye gidecek
Xiaomi, Çinli firmaların yaşadıkları bütün sorunlara rağmen ABD'yi hedefine aldı!
Görünene göre, rakipleri politik bir ağ içerisinde çabalarken Xiaomi, 2019 yılında ABD piyasasına adım atmaya hazırlanıyor.
Çinli telefon firmasının kıdemli yardımcı başkanı Wang Xiang'in Reuters'a Salı günü söylediğine göre Xiaomi, ABD için cihaz geliştirmeleri üzerinde çalışmaya başlıyor.
ABD'de diğer Çinli telekomünikasyon firmaları Huawei, ZTE ve China Mobile'a karşı var olan politik itirazlar düşünülürse, zamanlamanın pek iyi olmadığı söylenebilir. Ancak Wang, bu gerginliğin bir "belirsizlik" yarattığını kabul ederken Xiaomi'nin bu problemi aşabileceğine inandığını da belirtiyor.
Firmasının ABD bağlantılarını belirten yönetici bu "politik problemin" içine girmeleri için hiçbir sebep görmediklerini söylüyor. Ayrıca Huawei, ZTE ve China Mobile taşıyıcı ağları ile Huawei'nin tüketici piyasasına odaklandığının ve pek çok Amerikalı mühendis çalıştırdığının da altını çizmeyi unutmuyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın