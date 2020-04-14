Yaşanan ilk vaka! Tayland'da ölü birinden koronavirüs bulaştı!

Tayland'da ölen birinin bedeninden koronavirüs bulaştığı tespit edildi. Bu vaka ölü birinden koronavirüs bulaşması konusunda rapor edilen ilk vaka. Uzmanlar, morg çalışanlarını uyarıyor! İşte ayrıntılar...

Yaşanan ilk vaka! Tayland'da ölü birinden koronavirüs bulaştı!

Tayland, tıbbi muayene sırasında ölü bir hastadan bulaşan yeni koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakasını bildirdi.

Pazar günü Journal of Forensic and Legal Medicine'de (Adli ve Yasal Tıp Dergisi) yayımlanan yazıya göre, Adli Tıp birimindeki tıbbi personele COVID-19 bulaşması sonucunda yaşanan ilk ölüm.

DailyMail'de yer alan habere göre, dergide yazan iki uzman; Bangkok RTV Tıp Merkezi'nden Won Sriwijitalai ve Çin Hainan Tıp Üniversitesi'nden Viroj Wiwanitkit konuyla ilgili olarak  "Ameliyathanelerde kullanılan dezenfeksiyon prosedürü patoloji/adli tıp birimlerinde de uygulanabilir" dedi. Uzmanlar ayrıca "Şu anda Tayland'daki ölü bedenlerde COVID-19'u incelemek rutin bir uygulama olmadığı için COVID-19 ile kontamine olmuş cesetlerin tam sayısı hakkında veri yok" açıklamasında bulundular.

Pazartesi günü dünya çapında kaydedilen 1,9 milyon yeni koronavirüs vakasında, Çin dışında enfeksiyonu en önce bildiren ülkelerden biri olan Tayland, Worldometers'ın verilerine göre yalnızca 2,613 vaka ve 41 koronavirüs ölümü bildirdi. Uzmanlar, adli ekip üyesinin ölümünün Tayland'daki sağlık personeli arasında Mart ayı iribarıyla bildirilen ikinci vaka olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni koronavirüsün ölü bedenlerde ne kadar süre hayatta kalabileceği veya cesetlerin virüsü insanlara bulaştırıp bulaştıramayacağı hakkında çok az şey biliniyor. Patoloji profesörü Angelique Corthals, "Sadece tıp uzmanları değil, morg teknisyenleri ve cenaze evlerinde çalışan inşaların da dikkat etmeleri gerekiyor." diyor.

Ölü bedenlerden en fazla enfeksiyon riski oluşturduğu bilinen virüs Ebola. Fakat Dünya Sağlık Örgütü yönergelerine göre, hepatit, tüberküloz ve koleradan ölen kişilerin bedenleri de sağlık çalışanları için risk kabul ediliyor.

25 Mart'ta Tayland Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı, koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin naaşları için cenaze hizmeti vermeyi reddeden tapınakların raporları arasında naaşların bulaşıcı olmadığı bilgisini kaydetmişti. Bununla birlikte dünya çapında bazı morg çalışanları, aşırı ölümle başa çıkabilmek için aceleyle inşa edilen tesisler konusunda endişelerini dile getirmişlerdi.

New Haven Üniversitesi'nden sağlık politikası uzmanı Summer Johnson McGee, New Haven Üniversitesi'nden sağlık uzmanı Summer Johnson McGee, e-postayla "Canlı ya da ölü bir COVID-19 pozitif vücuda temas eden herkes, bulaşmayı önlemek için kişisel koruyucu ekipman kullanıyor olmalı" dedi.

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