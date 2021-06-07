Yaşlı İnsanlar İçin Tuşlu Telefon Devri Geride mi Kalıyor?

Yaşlı tanıdıklarımıza eski teknoloji, tuşlu bir telefon arama devri görünüşe bakılırsa geride kalıyor. Yeni bir araştırmaya göre yaşlı insanlar eskisine nazaran daha fazla akıllı telefon kullanıyor. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre artık 65 yaşın üzerindeki her 5 kişiden 3'ü bir akıllı telefon sahibi.
ABD'de Pew araştırma şirketi tarafından düzenlenen ankete göre 65 yaş üzeri insanlar arasında akıllı telefon kullanım yaygınlaşmış durumda. Öte yandan bu kişiler aynı zamanda geniş bant internet servisini de aktif olarak kullanıyor. Son 2 yılda akıllı telefon sahibi 65 yaş üstü kişilerin oranının yüzde 53'ten yüzde 61'e çıktığını gösteren rapor, özellikle 65 ila 74 arasındaki kişiler arasında akıllı telefon kullanım oranının yüzde 71'e dayandığını açıklıyor.
Bu kişiler arasında evde kullanılan yüksek hızlı internet bağlantısında da artış var. 65 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 64'ü evde yüksek hızda internet bağlantısına sahip.
Araştırma sonuçlarında ayrıca 49 yaşın altındaki yetişkinlerinde yüzde 95'inde internet bağlantısı bulunan bir telefona sahip olduğu yazarken, ankete katılanların yüzde 15'inde ise evde internet bağlantısı bulunmuyor.
Yapılan çalışma akıllı telefon ve yüksek hızlı internet kullanımının genel olarak arttığını gösterirken, öte yandan ankete katılanların yaklaşık 4'te 1'inin evinde internet bağlantısı yok. Bu kişiler internet bağlantısını direkt olarak telefonlarındaki mobil ağ üzerinden kullanıyorlar.
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