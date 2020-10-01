NBA 2K21 İncelemesi: NBA 2K21'i A'dan Z'ye, Tüm Detaylarıyla İnceledik

Eğer bir NBA hayranıysanız, birkaç saat içinde başlayacak olan Los Angeles Lakers - Miami Heat final serisini de muhtemelen iple çekiyor olmalısınız. Koronavirüs ve ABD'deki "Black Lives Matters" protestolarının gölgesinde oldukça sancılı geçek 2020 sezonunun sonu anlamına gelen bu seri, tarihin "en uzun süren" sezonun da bitişi olacak. Ama şimdiden, gelecek sezonun heyecanını hissetmeye başlamanız mümkün. Nasıl mı? Tabii ki NBA 2K21 ile...
Spor oyunlarını sevenler arasında en şanslı kesimin basketbol severler olduğunu söylersek sanırım yanılmış olmayız. NBA 2K serisi başta olmak üzere bu türde gerçeğe en yakın oyun hissiyatı konusunda basketbol oyunları ilk sırada yer alıyor. Uzun yıllardır, NBA 2K ailesi piyasadaki en iyi spor simülatörlerinden biri. Hatta, detay seviyesi ve her yıl yapılan güncellemeler bir kenara oynanabilirlik konusunda ise türünün en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Henüz piyasaya çıkan NBA 2K21 ise yeni nesil öncesi 2K Games'in son basketbol oyunu olma ünvanına da sahip oldu. Peki yeni oyun da bir öncekiler gibi bizi şaşırtabilecek mi? Sizler için inceledik.
İçinde bulunduğumuz dönem yeni bir basketbol oyunu çıkışı için ne kadar doğru bilemiyoruz. Bu yılın başlarından beri dünyayı vuran salgın nedeniyle NBA, sezonu askıya almak zorunda kalmıştı. Daha sonra yeniden başlattı ve bu incelemeyi yayınlamamızdan 3 saat sonra da Los Angeles Lakers, Miami Heat maçı ile finaller başlayacak. Yani aslında 2019-2020 sezonu bitmedi ve NBA 2K20 hala geçerli. Ancak elbette oyun dünyası ve piyasaya sürülüş tarihleri beklemez. Dolayısıyla birkaç hafta önce 2K Sports, özellikle spor simülasyon oyunları hayranlarının korkularını doğrulayan bir şekilde 2K21'i piyasaya sürdü: Evet, bu NBA'in sezon bitişi arifesinde belki de hala oynamaya devam ettiğiniz oyunla neredeyse aynı. Ortada garip bir durum olduğu aşikar. Acaba yenisini alıp bundan mı devam etmelisiniz ya da önce eskisini mi bitirmelisiniz?
Dışarıdan bakan gerçek bir maç izlediğinizi sanabilir
Elbette yeni bir sezon başta olmak üzere kusursuz gerçeklik detayları, oyun deneyimini iyileştiren ince ayarlar, iyileştirilmiş oyuncu ve top fizikleri ile iyiden mükemmele evrilen görsellik ile sezonun kalan kısmını buradan devam etmek belki daha iyi olabilir. Hem böylece yeni sezon için yeni atış fiziklerine de alışmış olursunuz. Bu konuya incelemenin devamında değineceğiz. Ama öncesinde az önce saydığımız mükemmel yeniliklerin yanı sıra her şeyin toz pembe olmadığını da eklemek gerekiyor. NBA 2K'nın oyun modları açısından durgunlaştığı ve üzülerek söylemek gerekiyor ki mikro ödemelerin cazibesine yenik düştüğü bir gerçek. Ne mutlu ki geliştirici ekibin bu seriye olan derinden bağlılığı sayesinde ortaya yine en favori takımınızla mutluluk içinde gerçekçi bir sezon oynayabileceğiniz bir oyun çıkmış. Bizce daha iyisi olmadığı için zaten bir nevi de elimiz mahkum.
Serinin en önemli özelliği olan görsel kalite açısından seviyeyi koruyan NBA 2K21, çıtayı gerçekten bir üst seviyeye taşıyor. Öyle ki oyun dünyası dışından biri kesinlikle gerçek bir maç izlediğinizi sanabilir. Resmi tanıtımlardan, maskotlara, amigo takımlarından seyircilerin tepkisine kadar bir NBA maçında olan her şeyle birlikte, TV benzeri yayın formatı da dahil olmak üzere gerçek bir oyunda yer alan her detay mevcut.
Gerçek hayatta nasıl oynuyorlarsa oyunda da aynı
Aynı şekilde, oyuncular da her zamanki gibi çok iyi modellenmiş. Gerçek boyutlarını yansıtıyor ve kesinlikle bir oyununda yer alan en gerçeğine yakın modeller olduğu söylenebiliriz. LeBron James, Damian Lillard, James Harden ve hatta Kobe Bryant'ın klasik takımların bir parçası olarak kontrol altına alınması ise inanılmaz zevkli. Çünkü sahada yaptıkları gibi hareket ediyorlar ve bu da zaten seriye gerçekçiliğini veren diğer bir önemli nokta.
NBA 2K serisi spor simülatörlerinin ulaşabileceği en yüksek seviyeye yaklaştığı için yeni oyundan elbette devasa bir sıçrama beklemek doğru değil. Öte yandan NBA 2K21, basitçe bir önceki sürümden kopyala yapıştıra indirgenemeyecek derecede de iyi bir iş çıkartıyor. NBA 2K17'den beri aralıksız oynadığımız hiçbir oyunda bir bug yüzünden oyuncu vücutları, kol ya da bacaklarının birbirinin içine geçtiğine bir ana bile denk gelmedik. Serisinin yeni son oyununda da animasyonlar gerçekçilik açısından beklentileri karşılamakla kalmıyor üstüne yenilenmiş oyuncu ve top fizikleri sayesinde oyuncular fizik sistemiyle mükemmel bir şekilde uyum içinde hareket ediyorlar. Yani öylesine sahanın bir tarafından diğerine koşup kolayca muhteşem bir smaç yapmayı planlıyorsanız bunu unutun. Çünkü oyuncuların vücutları arasındaki etkileşim aynı gerçek hayatta olduğu gibi gerçekleşiyor ve ufacık bir temas bile dengenizi bozup topun kontrolünü kaybetmeniz için yeterli oluyor.
Ses açısından da NBA 2K21, resmi NBA maçlarının gerçekçilik seviyesini koruyor. NBA basketbol fanlarından biriyseniz, yorumcuların konuşmaları ve savunmayı destekleyen geleneksel tezahüratlar, muhteşem bir smacın ya da da önemli bir anda avantaj sağlayan bir atışın arkasından gelen çığlıklar kendinizi gerçekten sahanın içinde hissetmenizi sağlayacaktır.
Sezon kaldığı yerden devam ediyor
İncelemenin başlangıçta da belirttiğimiz gibi ve elbette bu yılki sürümden beklendiği gibi, NBA 2K21 bir önceki oyun modlarını büyük bir değişiklik olmadan sunuyor. Başlangıçta NBA ya da WNBA'da hazırlık maçı oynama ya da online destek sayesinde sezona devam etme şansına sahip oluyorsunuz. Elbette oyunun tüm olanaklarından faydalanabilmek için yeni 2020-2021 sezonunun başlamasını beklemeniz gerekecek.
MyLeague, oyunda yerini aynen koruyor. Böylece sezona takımınızın yönetimi ile ilgili her şeyin tam kontrolüne sahip olarak katılabileceksiniz. Buna aksiyon puanlarının kullanabileceği RPG öğeleri içeren bir yönetim sistemi de dahil. Ne yazık ki, bu mod yeni bir şey eklemiyor ve bence en iyisi yine favori takımınızla bir sezon oynama seçeneğini seçmek olacak.
Liseden NBA'ye uzanan kariyer yolculuğu
Öte yandan MyCareer, EA'nın son yıllarda FIFA ve Yolculuk modunda yaptıkları dışında, diğer serilerde yapılan tüm yeniliklerden kesinlikle daha fazla etkili bir hikayeyle geri dönüyor. Bu modda alışılageldiği gibi, sınırlı sayıdaki karakter tasarımlarından birini seçip ardından boyut, ağırlık, konum ve istatistik açısından onu özelleştirip maceraya başlayabiliyorsunuz. İsterseniz NBA2K21 uygulamasını telefonunuza kurarak yüzünüzü taratıp oyuna aktarmanız da mümkün oluyor. Denemelerimiz sonucunda benzer bir oyuncu yaratmamız çok mümkün olmadı ama belki de biz becerememişizdir. Ardından bir zamanlar kolej basketbolunun yıldızı olan babasının gölgesinde yapmak istediği sporla ilgili kişisel çatışması olan genç bir basketbolcuyu zirveye taşımaya çalışıyoruz. Çaylağımızı liseden alıp önce NCAA'ya ve ardından da NBA'e göz dikiyoruz.
Mikro ödemeler her zaman olacak, siz kafayı takmayın
NBA 2K oyuncularının bir bölümünü çileden çıkartan MyTeam modu hala sapasağlam yerinde duruyor. Ancak elbette size mümkün olan en iyi oyuncuları verecek paketler aramak için gerçek para harcadığınız bu mikro ödeme cennetine konsantre olmadan oynamak da mümkün. Bu mod, seri bu şekilde milyonlarca dolar kazanmaya devam ettiği sürece, dahil olmaya karar verseniz de vermeseniz de devam ediyor ve etmeye devam edecek. O yüzden üzerine çok fazla yorum yapmaya gerek de yok.
Modlarda ve mikro ödemelerde bir değişiklik gözlenmese de oynanış bölümünde bazı detayların parlatılmış olması, hem oyuncuların hem de top fizik sistemindeki rötuşlar ile detaylı istatistikler ve olasılıklar sayesinde dengelenen oynanış deneyimi gibi gerçekçilikle ilgili tüm unsurlar işin içine katıldığında şu anda oyunun bugün var olan en iyi basketbol simülatörü olma özelliğini göz ardı etmek mümkün değil.
Devrimsel yenilik: Yeni atış mekanikleri
Gelelim incelemenin başında bahsettiğimiz yenilenmiş atış mekaniklerine. NBA 2K21 sunduğu birkaç yenilik arasında, atış mekanikleri konusunda da önemli bir değişik içeriyor. Artık topun çemberden geçip geçmemesi, tuşu bıraktığımız ana bağlı. Aslında böyle önemli bir değişiklik, yıllardır oyunda bulunan mekaniklere alışkın olan bu denli büyük bir oyuncu topluluğa sahip oyunlarda pek gördüğümüz bir durum değil. Nasıl karşılanacağını ancak zaman içinde göreceğiz. Diğer taraftan bu değişiklik yeni konsolların gelişinin arifesinde NBA 2K'nın geleceğinin şekillendirilmesi için ilk adım da olabilir. Biz deneyimlerimize dayanarak, yeni mekaniklerdeki bu değişikliği olumlu bulduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekçiliğe katkıda bulunuyor ve sahada olanlara bağlı olarak kesinlikle daha doğal hissettiriyor. Sadece bir basketbol simülatörü olarak görülen NBA 2K21, serinin dokunuşunu kaybetmediğini ve oynanabilirliği sayesinde en keyifli deneyimi yaşayarak NBA sezonunun tadını çıkarmak isteyenler için hala iyi bir seçenek olduğunu gösteriyor.
Sonuç:
Çok fazla tartışmaya gerek yok, NBA 2K21 yalnızca geliştirme ekibinin oyununa gösterdiği özel ilgi ile kendini kurtarmayı başarıyor. Çünkü oyun şu anda oyuncular tarafından artık eski olarak nitelendirilen ve zaten bilinen modlardan daha fazlasını sunmuyor. MyTeam ise mikro ödemeler tarafından tüketilen çevrimiçi bir bileşen haline gelmiş durumda. Yine de favori takımınızla yeni bir sezonun tadını bundan daha gerçekçi çıkarabileceğiniz daha iyi bir basketbol oyunu da yok. Bizce ona bu sene de bir şans vermeye değer.
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Geliştirici: Visual Concepts
Dağıtım: 2K Games
Platform: XONE, PS4, Switch, PC
Tür: Spor
Web: https://nba.2k.com/
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