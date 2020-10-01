NBA 2K21 İncelemesi: NBA 2K21'i A'dan Z'ye, Tüm Detaylarıyla İnceledik

NBA'de Los Angeles Lakers ve Miami Heat arasında oynanacak sezon finallerinin başlamasına saatler kala, bir sonraki sezonun NBA oyununu sizler için inceledik. Bakalım NBA 2K21, gerçekçilik çıtasını daha da yükseltebilmiş mi?