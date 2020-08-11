FIFA 21 ile gelecek olan FIFA Ultimate Team modunun yenilikleri belli oldu

Oyunseverler yeni futbol oyunu FIFA 21'e kilitlenmiş durumda. Electronic Arts, FIFA 21 için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda FIFA Ultimate Team modu ilgili detaylar gözden kaçmadı. İşte FIFA 21'in yeni açıklanan özellikleri ve tanıtım videosu...

FIFA 21 ile gelecek olan FIFA Ultimate Team modunun yenilikleri belli oldu

Son dönemlerde yaklaşmakta olan yeni futbol oyunu FIFA 21 ile ilgili yeni açıklamalar oyunun sevenlerinin dikkatini çekiyor. Electronic Arts, FIFA 21 için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan videoda, oyunun çok sevilen modu "Ultimate Team" ile ilgili detaylarına değinildi. İşte FIFA 21'in yeni açıklanan özellikleri ve tanıtım videosu...

FIFA 21 ULTIMATE TEAM MODU NELER GETİRİYOR?

FIFA 21 Ultimate Team modu etkileyici özelliklerle geliyor. Yeni özellikler arasında, Division Rivals'te arkadaşlarla takım kurularak oynanması yer alıyor. Buna göre oyuncular, arkadaşlarıyla takım oluşturarak solo veya ikili gruplara karşı rekabet edebilecek. Ayrıca oyuncular, Squad Battles'ta yapay zeka ile karşı karşıya gelebilecek.

Oyuncular, takım etkinliklerinde tüm topluluğa karşı oynarken; topluluk etkinliklerinde de oyuncular ikiye bölünecek ve herkes bir tarafı destekleyecek.

Aynı zamanda oyuncuların karşısına Live FUT Friendlies isimli yeni bir içerik de çıkacak. Bu içerik sayesinde Squad Rules ve House Rules birbirine girecek, oyunculara daha eğlenceli bir deneyim sunulacak.

EA ve EA Sports tarafından yapılan açıklamalara göre futbolcular artık her maç sonrasında tam dayanıklılık kazanacak. Bu sayede de oyuncular, Fitness Item kullanmanıza gerek kalmayacak. Zaten kendileri oyundan kaldırılacak.

FIFA 21'in Ultimate Team modundaki önemli yeniliklerden bir tanesi de oyuncuların ödül kilitlerini açabilmek için iş birliği yapabilecek olması. Ayrıca oyuncular, haftalık Division Rivals sıralamasında ve Squad Battles skor tablosunda ilerleyebilecekler. Bu elbette, oyunu ne kadar iyi oynayabildiğinize göre değişecek.

FIFA 21 İÇİN YAYINLANAN YENİ TANITIM VİDEOSU

FUT 21 | Official TrailerFUT 21 | Official Trailer
Play with friends, customise your stadium, and team up with the FIFA 21 Ultimate Team Community. See what’s new in FUT 21: Introducing the FUT ICON 100, 100 of football’s greatest ever players. See the new ICONS in FIFA 21 Ultimate Team: On the street and in the stadium, see what's new in FIFA 21: FIFA 21 releases October 9, 2020. Pre-order the Ultimate Edition before August 14th for an untradeable Ones to Watch player for your FUT 21 team: Entitle for FIFA 21 on either PlayStation 4 or Xbox One before the release of FIFA 22 and upgrade your game for the equivalent next generation console (Xbox Series X or PlayStation 5) at no additional cost: Subscribe to see more FIFA 21 videos: #FIFA21 #FUT21 #UltimateTeam

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