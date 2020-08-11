FIFA 21 ile gelecek olan FIFA Ultimate Team modunun yenilikleri belli oldu

Oyunseverler yeni futbol oyunu FIFA 21'e kilitlenmiş durumda. Electronic Arts, FIFA 21 için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda FIFA Ultimate Team modu ilgili detaylar gözden kaçmadı. İşte FIFA 21'in yeni açıklanan özellikleri ve tanıtım videosu...