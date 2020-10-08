Yayınlanan NBA 2K21 Videosu, Yeni Nesil Konsolların Gücünü Gösterdi

Yeni yayınlanan NBA 2K21 tanıtım videosu, yeni nesil Xbox Series X ve PlayStation 5'in ne kadar güçlü olduğunun ipuçlarını verdi. Her sene yayınlanan spor oyunları, genellikle büyük değişiklikler sunmuyorlar ancak yeni nesil büyük bir adım anlamına geliyor.
Videoda oyuncunun gerçekçiliğinin yanında gerçeğe benzeyen taraftar, koç, maskot ve hakem sayısının arttığı gözleniyor. Tüm bunların kare sayısında bir düşme yaşanmadan sunulması, yeni nesil spor oyunlarının her zamankinden daha canlı olacağının işaretini veriyor. 2K Games, oyuna "150 eşsiz yapay zeka destekli karakter" eklediğini söylüyor. Bunlara videoda timeout sırasında görünen amigo kızlar, yer siliciler, antrenörler, kameramanlar ve sahaya yakın taraftarlar dahil. Bununla birlikte oyunun oynanış bölümü tam olarak görünmüyor. Yakından terli oyuncular harika görünse de, uzaktan bakıldığında oyuncuların gerçek dışı bir biçimde hızlı hareket ettikleri ve karakter modellerinin gerçekçiliğini bir miktar kaybettiği gözleniyor. Karakterlerin hareketleri, önceki oyunlardan çok farklı görünmüyor.
Yani video, oyunun pek hoş ve gerçekçi olmayan yanlarını muhtemelen saklıyor. Yine de video, grafik açısından yeni nesil konsolların yüksek potansiyelini görmek açısından önemli.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın