Yayınlanan NBA 2K21 Videosu, Yeni Nesil Konsolların Gücünü Gösterdi

Yeni yayınlanan NBA 2K21 videosu, yeni nesil PlayStation 5 ve Xbox Series X'in gerçek gücünün neye benzediğini çok net bir biçimde gösteriyor.

08 Ekim 2020 17:00