Yaz Saati Uygulaması Nedir? Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Bazı eleştirilere rağmen ülkemizde bir süredir uygulanmayan yaz saati uygulaması, ABD'de de kaldırılıyor. Peki ama nedir bu yaz saati uygulaması? Nasıl ve nerede ortaya çıktı?