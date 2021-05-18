Yaz Sıcaklarına Serin Bir Mola: LG CeilingFan

Yaz sıcaklarının kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde, yumuşak bir serinlik arayanların öncelikli tercihi LG CeilingFan.

Yaz Sıcaklarına Serin Bir Mola: LG CeilingFan

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