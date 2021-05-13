Samsung'un AMD Destekli Exynos 2200'ü Telefonlarla Sınırlı Kalmayacak!

Samsung, bu yılın başlarında AMD'nin Radeon GPU'sunu kullanacak yeni bir Exynos işlemciyi piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Şirket, ARM'ın Mali serisinden daha güçlü bir mobil GPU geliştirmek için son 2 yıldır AMD ile iş birliği yaparken, bunun neticesinde de iddialı bir işe imza atma düşüncesinde. Peki, Samsung üzerinde çalıştığı bu Exynos işlemciyi sadece akıllı telefonlarla mı sınırlı tutacak? Bununla ilgili daha fazla detay ortaya çıktı.
Korea Economic Daily aracılığıyla Güney Kore'den gelen yeni rapora göre Samsung, bu yılın 2'inci yarısında bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu için Exynos yonga setlerini (muhtemelen Exynos 2200) piyasaya sürecek ve bu işlemci, bahsettiğimiz gibi AMD Radeon GPU'ya sahip olacak. Raporda bu işlemcinin akıllı telefonların yanı sıra Windows 10 tabanlı dizüstü bilgisayarlara gelebileceği, ayrıca tabletlerde de yer bulabileceği ifade ediliyor.
Samsung'un bu işlemcisinin dizüstü bilgisayar ve tabletlerde de tercih edilebilecek olmasının sebebi düşük güç tüketiminde bulunacağı iddiası. 5nm fabrikasyon sürecinin eseri olacak olan bu işlemci yerleşik 5G bağlantısı, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 gibi gelişmiş kablosuz teknolojilere de sahip olabilir.
Exynos 2200'ün Apple'ın M1 ve Qualcomm'un Snapdragon 8Cx Gen 2 işlemcilerine rakip olacağı söylenirken, öte yandan Samsung bu hamlesiyle, Qualcomm dışında Windows 10 dizüstü bilgisayarlar için ARM tabanlı bir işlemciyi piyasaya süren ilk marka olabilir.
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