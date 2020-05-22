Yemek Yerken Kullanabileceğiniz Bu Maske, Yok Daha Neler Dedirtiyor

Dışarda yemek yediğimiz günlere bir gün geri dönebilirsek, Koronavirüs'e karşı nasıl korunacağız? Bu "acayip" maske gerçeğe dönüşürse, işimiz biraz zor olacak gibi görünüyor.

Bu Maskeyle Yemek Yiyeceğinize Evde Oturun
Pratik görünmese de, çeneye maske takmaktan etkili olabilir

Salgının yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle, dışarıda yemek yemek gibi hayatın sıradan görünen birçok keyifli yanından uzak kaldık. İsrailli bir araştırmacının icat ettiği yeni tür maske ise, yemek yerken maskeyi çıkarma sorununa bir çözüm getirmeyi umuyor.

Bir kol ile çalışan maskenin ağız kısmı, elinizde bulunan parçayı sıkınca açılıyor. Böylece yalnızca yemek yerken veya bir şeyler içerken maskeyi aralayıp, geri kalan zamanda mikroplara dur diyebiliyorsunuz. Neyse ki bu sinir bozucu maskenin üretiminin birkaç ay sonra başlayacağı söyleniyor ve o zamana kadar virüsün etkisinin azalmasını umabiliriz. Maske eğer gerçeğe dönüşürse, iddiaya göre fiyatı normal maskeden 0,85 dolar ile 2,85 dolar arasında daha pahalı olacak.

Peki, böyle bir maske hoş olmayan görünüşüne rağmen bizleri korona virüsünden koruyabilir mi? İngiltere'deki Addenbrooke's Hasanesi'nden Dr. Dominic Sparkes'e göre pek değil, çünkü virüsü taşıyorsanız, ağzınızı açtığınız anda etrafa virüs yaymaya başlıyorsunuz demektir. Üstelik maske, yemek yerken ıslanabilir ve bu durumda etkisini yitirebilir.

Daha iyi bir maske üretilmezse şimdilik en iyi çözüm, biraz daha sabredip, insanların bulunduğu ortamlara çok gerekmedikçe yaklaşmamaktan geçiyor.

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