Yemek Yerken Kullanabileceğiniz Bu Maske, Yok Daha Neler Dedirtiyor

Dışarda yemek yediğimiz günlere bir gün geri dönebilirsek, Koronavirüs'e karşı nasıl korunacağız? Bu "acayip" maske gerçeğe dönüşürse, işimiz biraz zor olacak gibi görünüyor.