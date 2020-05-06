İşte En Büyük Dışkı Rekorunu Kıran En Şanssız Kertenkelenin Hazin Öyküsü

Florida'da tamamen rastlantı sonucu biyologlar tarafından keşfedilen bir kıvırcık kuyruklu kertenkele, en büyük dışkı rekorunu kırarak kayıtlara geçti.

  • Ercan Uğurlu
Bu Kertenkele En Büyük Dışkı Rekorunu Kırdı!

Kertenkeleler kimilerine göre korkunç, kimilerine göre ise oldukça sevimli hayvanlar ve kimileri tarafından evcil hayvan olarak da besleniyor. Ancak kıvırcık kuyruklu kertenkele olarak da bilinen Leiocephalus Carinatus hakkında pek az şey biliniyor. İsimlerini elbette kıvırcık şeklinde kuyruklarından alan bu kertenkeleler arasında bir tanesi var ki, şanssızlığıyla bir rekora konu olmuş. Rekorun sebebi ise, boyundan büyük yeme alışkanlığına sahip olması.

Kıvırcık kuyruklu kertenkeleler, hemen hemen hareket eden veya etmeyen her şeye saldıran, karşılaştıkları her şeyi yemeye çalışan hayvanlar. Omnivor, yani hem et hem ot tüketen hepçil yaratıklardan olan kıvırcık kuyruklu kertenkelerden şans eseri karşılaşılan bir örnek ise, adeta yürekleri burkan cinsten.

Florida'da bir biyolog ekibi tarafından şans eseri fark edilen bu zavallı kıvırcık kuyruklu kertenkele, şişkin karnıyla dikkati çekmiş. Biyologlar tarafından ilk bakışta kertenkelenin hamile olduğu düşünülmüş, ancak yapılan BT taramasından sonra işin hiç de öyle olmadığı anlaşılmış.

BT sonrası, içinde macun benzeri büyük bir kitle gören biyologlar, daha sonra bu macunumsu kitlenin tamamen dışkı olduğunu fark etmişler. Zavallı hayvanın neredeyse tüm göğüs boşluğunu dolduran dışkı, hayvanın iç organlarını, özellikle de karaciğer ile yumurtalıklarını gözle görülür şekilde harap etmiş.

Keşif ekibi ne yazık ki kertenkeleyi uyutmak zorunda kalmış; bu bulgu da tür hakkında edinilen bilgiler arasında tamamen rastlantısal bir bulgu olarak kayıtlara geçmiş.

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