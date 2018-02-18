Yeni Alcatel Telefonlar MWC18'de Olacak!
Alcatel'in yeni telefonları Alcatel 5, 3v ve 1 x modellerinin Mobil Dünya Kongresi'nde gösterecek. Peki, telefonlar neler sunacak?
- Ercan Uğurlu
Mobil Dünya Kongresi 2018 için artık bir şey kalmadı, önümüzdeki hafta fuarı konuşmaya başlayacağız. Burada pek çok teknoloji markasının yeni akıllı telefonlarını tanıtmasını bekliyoruz. Bunlar arasında Alcatel de olacak. Alcatel'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre, şirket 24 Şubat 2018 tarihinde yeni akıllı telefonlarını MWC 2018 kapsamında tanıtacak.
Hemen yukarıda da görülebileceği gibi 3 farklı model ile Mobil Dünya Kongresi'nde olacak olan Alcatel, yeni telefonları Alcatel 5, Alcatel 3v ve Alcatel 1x modelleri ile yenilikçi bir yaklaşım peşinde gibi görünüyor. Bunlardan özellikle Alcatel 5 ile trendi yakalayacağını söyleyebiliriz. Zira görünüşe göre telefon, ince ekran çerçeveleri sayesinde 18:9 görüntü oranı sunacak. Yalnızca bu telefonla değil, şirketin diğer modelleriyle de benzer görüntü oranını sunması bekleniyor. En azından tasarım detayları bize bunu gösteriyor.
Şirketin tanıtacağı telefonlardan Alcatel 5 modelinin amiral gemisi konumuna yerleştirileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Telefonun sızan bilgileri arasında 8 çekirdekli işlemci, 3 GB RAM, Android 8.0 Oreo işletim sistemi ve arka yüzde çift kamera dizilimi dikkat çekecek.
Alcatel 3v'de de büyük ekranlı modellere bir örnek verecek olan Alcatel, telefonda muhtemelen 6 inç boyutunda bir ekran sunacak. Bu ekranla 2K çözünürlüğünde görüntü üretmesi bekleniyor. Telefonda yine 8 çekirdekli işlemci ve çift kamera dizilimi yer alacak.
Alcatel 1x hakkında ise gelen pek bir bilgi yok. Bu telefonun tüm özelliklerini Mobil Dünya Kongresi'nde öğreneceğiz gibi duruyor.
Telefonların fiyatları hakkında ipuçları ise daha önce ortaya çıkmıştı. Buna göre Alcatel 5 300 $, Alcatel 3V ise 200 $ fiyat etiketlerine sahip olacak. Elbette bunların doğru olup olmadığını ve daha fazlasını MWC18'den önce öğrenemeyeceğiz.
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