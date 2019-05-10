Yeni AMD Ryzen Threadripper Başka Bahara Kaldı
AMD'nin 3'üncü nesil Ryzen Threadripper işlemcileri bu yıl için zor görünüyor. Peki, ne zaman gelecek?
- Ercan Uğurlu
AMD'nin çok ses getiren Ryzen Threadripper işlemcileri, 3'üncü nesil modelleriyle beraber kısa bir süre önce AMD'nin 2019 yol haritasından çıkartmıştı. Yeni gelen bilgilere göre ise, Threadripper resmi yol haritasından da çıkartılmış. Peki, bu ne anlama geliyor?
Elbette henüz kesin konuşmak için erken. Zira AMD şimdilik konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmuş değil. Fakat 3'üncü nesil AMD Ryzen Threadripper işlemcilerin 2020 yılına kadar gelmeyeceğini söyleyebiliriz.
2019, yani bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen 3'üncü nesil Threadripper'lar için bu yaz bir duyuru göremeyeceğiz gibi duruyor. AMD, 2. Nesil Threadripper işlemcilerini geçtiğimiz sene haziran ayında duyurmuş, ağustos ayında da satışa sunmuştu. Bu sene 3. Nesil Threadripper yok, belki fakat 3'üncü nesil Ryzen işlemcileri Computex'te göreceğiz.
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