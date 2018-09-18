Yeni Amiral Gemisi 19:9 Oranında mı Olacak?
Galaxy S10'a ait olduğu iddia edilen benchmark raporu, 19:9 ekran en boy oranına işaret ediyor.
Samsung CEO'su, Galaxy S10'un "önemli" tasarım değişiklikleri ile geleceğini teyit etmişti. Onuncu yıl dönümü şirketin amiral gemisi için ne gibi değişiklikler getirecek? İlginç bir şekilde, bu önemli tasarım değişikliklerinden birinin 19:9 en boy oranına sahip bir ekran olabileceği düşünülmekte. Infinity ekranlı mevcut Samsung amiral gemileri 18.5:9 en boy oranını kullanıyor.
Söz konusu benchmark, Android 9.0 Pie ile çalışan bir SM-G405F'nin sonuçlarını gösteren HTML5test'ti. Evet, bu model numarası Galaxy S amiral gemisi için doğru gibi görünmüyor. Ancak Samsung, amiral yeni telefonlarını piyasaya sürmeden önce sahte model numaraları ile test etme geçmişine sahip ve SM-G4xx, Galaxy S telefonları için sıkça kullanılıyor.
Ayrıca SM-G405F için yapılan benchmark, Galaxy S9'un 412x846 piksel çözünürlüğünden biraz daha yüksek bir 412x869 piksel çözünürlüğüne sahip olacağına işaret ediyor. Bu da Galaxy S10 ekranının daha uzun olabileceğine ve 19:9 oranına çıkılacağına dair açık bir ipucu.
Daha yüksek en boy oranı, Samsung'un yaklaşan amiral gemisi hakkındaki inceltilmiş çerçevelerin olacağı söylentilerini de destekliyor. Bununla birlikte, Galaxy S10 modellerinin herhangi birinde bir çentiğin bulunma olasılığı düşük görünüyor. Özellikle Samsung'un nasıl rakip cihazlardaki çentikle dalga geçmeye devam ettiğini göz önüne alacak olursak...
Şu an kesin bir şey söylemek için çok erken olsa da, şimdilik muhtemel ilk Galaxy S10 benchmarkıyla birlikte, haftalar geçtikçe yeni cihazdan haberler alıyor olacağız.
Yavuz Alp Şimşek
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