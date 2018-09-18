Yeni Amiral Gemisi 19:9 Oranında mı Olacak?

Galaxy S10'a ait olduğu iddia edilen benchmark raporu, 19:9 ekran en boy oranına işaret ediyor.

Yeni Amiral Gemisi 19:9 Oranında mı Olacak?

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