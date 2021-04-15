Yeni Assassin's Creed Oyununun Nerede Geçeceği Belli Oldu

Yılların eskitemediği Assassin's Creed serisi, bugüne kadar oyuncuları çok farklı coğrafyalara ve dönemlere götürdü. Kutsal topraklardan haçlı seferlerine, Rönesans İtalyası'ndan İstanbul'a, Devrimci Amerika'dan Antik Yunan', Viktorya döneminden, Mısır'a ve hatta Viking'lere kadar uzanan geniş bir yelpazede oyunları maceraya sürükleyen oyunun yeni bölümünün de nerede geçeceği belli oldu gibi.
Gelen yeni sızıntılara göre bir sonraki Assassin's Creed oyunu, Malta veya Brezilya'da geçecek. Bir sonraki oyunda Malta adasındaki kayıp toplumların izine düşülebileceği belirtilirken, bir diğer söylenti ise yeni oyunun Güney Amerika'nın henüz keşfedilmemiş zengin kültürüne odaklanacağı belirtiliyor.
Şimdilik yeni Assassin's Creed oyununun Malta'da mı yoksa Brezilya'da mı geçeceği netlik kazanmış değil. Fakat olasılığın 2'ye düşmüş olması da yeni oyunu bekleyenleri heyecanlandırmaya yetecektir.
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