Yeni Başlayan Oyuncular İçin Ekipman Önerileri

Oyun severlerin yakından takip ettiği Logitech G, uygun fiyatı ve kaliteli ürünleriyle oyun dünyasına girenlerden tam puan alıyor.

Logitech G'den Oyuncular İçin Ekipman Önerileri

yeni adım atanların hayatını kolaylaştıran ürünleriyle adından söz ettiriyor. G203 Oyuncu Mouse'u, G213 Oyuncu Klavyesi ve G332 Oyuncu Kulaklığı gibi hem uygun fiyatlı hem de üstün kaliteli ekipmanlar, espora iyi bir giriş yapmak isteyen oyuncuların dikkatini çekiyor.

G203 ile Yüksek Performans

Uygun fiyatıyla büyük beğeni toplayan G203, hem erişilebilir hem de kaliteli mouse arayan oyun tutkunları için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kutusundan çıkar çıkmaz doğrudan kullanılabilen G203, Logitech G HUB aracılığıyla tamamen yapılandırılabiliyor. 8000 DPI'a kadar ayarlanabilen yüksek hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, profesyonel kullanıcıların oyun içi eylemlerini basitleştirmeleri için programlanabilir 6 tuş sunuyor. LIGHTSYNC teknolojisi ayrıca yeni nesil RGB aydınlatma özelliğiyle birlikte geliyor. G203, yaklaşık 16,8 milyon renkten oluşan bir yelpaze ile kullanıcılarına aydınlatma animasyonlarını ve efektlerini diğer Logitech G aygıtları ile senkronize etme imkânı veriyor. Sıradan mouse'lardan 8 kat daha hızlı olan G203, kusursuz bir oyun deneyimi vadediyor.

G213 Oyuncu Klavyesi

Her seviyeden oyuncu için tasarlanan G213 Prodigy Oyuncu Klavyesi, şık tasarımı ve sıvılara karşı dirençli yapısıyla biliniyor. Konforlu ve dayanıklı olmasının yanı sıra avuç içi desteği ve ayarlanabilir ayaklarıyla klavyenin uygun pozisyona getirilmesini sağlayarak uzun süren oyun oturumlarında performansın artmasına yardımcı oluyor. Özel tuşları ise oyunculara yumuşak dokunma hissi ve performansı bir arada sunuyor. G213 Prodigy'nin üzerindeki her tuş, standart klavyelere göre 4 kat daha hızlı ve hassas.

16.8 milyon renge kadar kişiselleştirilebilir 5 farklı RGB aydınlatma alanına sahip olan G213 Prodigy'nin renkleri, istenilen şekilde değiştirilebiliyor. Her tuşun çevresindeki düşük seviyeli ışıklar ise tuşların karanlıkta daha rahat görülmesini sağlıyor. Bunlara ek olarak, atanmış medya kontrol tuşları, oyundan çıkmaya gerek kalmadan hafif bir dokunuşla sesi açıp kapama, durdurma gibi ayarlamaların yapılmasını sağlıyor.

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G332 Oyuncu Kulaklığı

Logitech G332 Oyuncu Kulaklığı ise Logitech G'nin ürün grubundaki tüm kulaklıklarla aynı konfor ve kaliteyi sunarken, ilk kez oyun kulaklığı satın almak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olarak göze çarpıyor. 50 mm ses sürücüleri ile oyuncuların sesleri kusursuz şekilde algılamasını sağlıyor, konfor odaklı tasarımıyla benzersiz bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

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