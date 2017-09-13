Yeni Bir Artırılmış Gerçeklik Deneyimi

Lenovo Mirage AG başlığı, Işın Kılıcı kumandası ve çok uzak bir galaksiden gelen bu yeni oyun içeriği ile Star Wars deneyimi hayata geçiyor.

Çok farklı bir Star Wars deneyimi!

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