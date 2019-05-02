Yeni Edge'e Chrome Dokunuşu Devam Ediyor!
Microsoft'un Chromium açık kaynak kodu ile sil baştan inşa ettiği tarayıcısı Edge, popüler Chrome özelliklerinden nasibini almaya devam ediyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Microsoft Edge'in mevcut sürümünde yabancı dillerdeki web sayfalarını kullanıcının ana diline veya başka bir dile otomatik olarak çeviren yerel bir çeviri özelliği bulunmuyor. Edge kullanıcıları, yabancı dillerdeki internet sayfaları çevirmek için Microsoft Translator uzantısını Microsoft Mağazası'ndan indirmek ve tarayıcıya yüklemek zorundaydı.
Neyse ki, bir Microsoft temsilcisi bu ayın başlarında, yazılım devinin Chromium tabanlı Edge'e yerel bir çeviri özelliği eklemeye çalıştığını ve bunu Nisan sonunda Canary sürümündeki tüm kullanıcılara yaymayı planladıklarını müjdeledi. Microsoft, nihayet bu sözünde durarak tarayıcının Canary yapısında artık yerleşik bir çeviri aracı sunmaya başladı.
Aracı etkinleştirmeden önce en son Edge Canary sürümünü indirdiğinizden emin olun. Tarayıcının kazandığı bu yeni yetenek, Microsoft Translator tarafından destekleniyor ve kullanıcılar el ile bir çeviri hizmetine metin girmek zorunda kalmak yerine çeviri işini tek tıkla hızlı bir şekilde yapabiliyor. Son sürümde tarayıcıya entegre edilen özellik ile Microsoft Edge, kullanıcılara belirli bir web sayfasının hangi dile çevrilmesini istediklerini otomatik olarak soracak.
Zaten söz konusu bu özellik, Microsoft'un bu ayın başlarında söz verdiği gibi Edge Dev kanalında da mevcuttu. Tarayıcı, otomatik çevirinin yanı sıra bir Reddit kullanıcısı tarafından tespit edildiği üzere Edge Canary yapısında bir yazım denetleyici aracını da sunuyor.
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