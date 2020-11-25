Yeni Eğlence Canavarı POCO M3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

POCO Global, bugün bağımsızlığının yanı sıra yepyeni giriş seviyesi akıllı telefonu POCO M3'ü duyurdu. 48 MP üçlü kamera kurulumu, 6.000 mAh pili, harika bir FHD+ ekranı ve Qualcomm® Snapdragon™ 662 çipsetine sahip POCO M3 hareket halindeki genç eğlence meraklısı gençler için mükemmel bir seçim oluşturuyor.
POCO Global'ın M serisinin bir başlangıcı olan POCO M3 ile marka tamamen yeni bir kategoriye giriş yapıyor. Yeni ürün grubu, POCO Global'in F serisi birinci sınıf amiral gemileriyle rekabet eden başarısının yanı sıra X serisinin orta sınıf kategorisindeki etkisine dayanıyor ve markayı teknoloji severlerden oluşan yeni bir küresel lige sokuyor.
POCO artık bağımsız bir marka
POCO Global, yeni ürün lansmanıyla birlikte aynı zamanda bağımsız bir marka haline geliyor. Bu yeni dönüm noktası, 2018'deki ilk POCO F1 lansmanımızdan bu yana birçok önemli başarıya imza atmamıza yardımcı olan dünya genelindeki topluluğumuzun desteğiyle mümkün oldu:
- POCO, üç yıl içinde dünya genelinde 35'in üzerinde pazara giriş yaptı
- POCO F1, 2,2 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaştı*
- POCO, toplamda dünya genelinde 6 milyonun üzerinde telefon satışı gerçekleştirdi*
Konuyla ilgili bir açıklama yapan POCO Global Başkanı Kevin Qiu, "Bu muazzam başarı, tüketicilerin POCO'nun "İhtiyacınız olan her şey, ihtiyacınız olmayan hiçbir şey" marka felsefesini desteklemeleri ve teknoloji alanında farklı, kendinden emin ve en önemlisi tutkulu olma anlamına gelen benzersiz tutumunu desteklediklerini gösteriyor. POCO felsefesi, hepimizin çabaladığı farklı ve kendinden emin olma tavrını somut bir hale getiriyor. Yeni kurulan bağımsız bir marka olarak, sürekli gelişen bir dünyada büyük önem taşıyan teknoloji sunma görevimizi kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.
POCO M3 – Beklediğinizden daha fazlası
Üst düzey pil ömrü
Sınıfının en büyük pil kapasitesini sunan POCO M3, yüksek şarj döngüsüne sahip güçlü 6.000 mAh piliyle en hevesli oyunculara dahi gün boyunca internette gezinmeleri, bağlantı kurmaları ve yayın yapmaları için ihtiyaç duydukları tüm gücü sunuyor. Cihaz, yoğun olmayan bir kullanımda 5 gün, ortalama bir kullanımda ise 3 güne yaklaşan kullanım süresi sunuyor. Yoğun kullanım altında ise pilin tamamen boşalması yaklaşık 1,5 gün sürüyor.** Yüksek sıcaklıklara karşı dayanacak şekilde tasarlanan POCO M3, yaklaşık 2,5 yıllık bir kullanımda pil ömründe kayda değer bir bozulma olmadan kullanım sunacak şekilde özel olarak geliştirilen piliyle güçlü bir etki yaratıyor ve sürekli bir deneyim sunuyor.
Tüm bunlara ek olarak, POCO M3, MIUI ultra pil tasarruf modu ve 18W hızlı şarj özelliğiyle hareket halindeki kullanıcılara çok daha hızlı ve tutarlı bir şarj hızı sağlıyor. Cihazla birlikte kutunun içinden 22,5W'lık bir şarj cihazı çıkıyor ve tersine şarj desteği sayesinde kullanıcılara büyük bir rahatlık sunuyor.
POCO Global Ürün Pazarlama Müdürü Angus Ng, "POCO M3, kullanıcılarımıza gerçek bir kullanım deneyimi sunuyor. Uzun süreli güvenlik için sektördeki en büyük pillerden birini sunuyor. Bu devasa pil, üçlü kamera kurulumu ile video çekimini, video izlemeyi, müzik dinlemeyi ve diğer sevdiğiniz şeyleri yapmayı bir keyif haline getiriyor. Her anlamda beklediğinizden çok daha fazlasını sunan POCO M3 ile giriş düzeyi kategorisini baştan aşağı değiştiriyoruz" dedi.
Mükemmel bir eğlence deneyimi için harika ekran
Gerçek bir eğlence canavarı olan POCO M3, etkileyici bir uçtan uca görüntüleme deneyimi için 1.500:1 kontrast oranı ve 19:5:9 en boy oranıyla 2340x1080 yüksek çözünürlüklü 6,53 inç FHD+ Dot Drop ekrana sahip. Corning® Gorilla® Glass 3 ön ekranı, düşmelere ve çizilmelere karşı kapsamlı bir koruma sağlarken, parmak izi kalmayan dokulu arka kapağı güvenli bir tutuş ve üstün bir hafiflik hissi sağlıyor. POCO M3, kullanıcı erişiminden ödün vermeden minimalist ekran tasarımına olanak tanıyan yan tarafta konumlanmış bir parmak izi sensörüne sahip.
POCO M3, TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikalı ekranıyla gözleri yormuyor. Bu sayede kullanıcılar minimum göz yorgunluğuyla cihazın ekranına saatlerce bakabiliyor. Tozlara karşı korumalı iki hoparlörden oluşan bir ses sistemine sahip olan POCO M3, güçlü bas ve üstün ses özellikleriyle sürükleyici bir iç mekan eğlence deneyimi sunuyor.
48 MP üçlü kamera kurulumu, ek fotoğraf özellikleriyle dikkat çekiyor
Fotoğrafçılık becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır olan POCO M3, akıllı telefon pazarında 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü ile desteklenen, cazip fiyatlı 48MP üçlü kamerası ile dikkatleri üzerine topluyor. Cihaz aynı zamanda 8 MP güçlü bir selfie kamerasına sahip.
POCO M3'ün donanım özellikleri yaratıcı bir dizi yazılımla destekleniyor. Film çerçevesi, fotoğraflara farklı bir sinematik tat katarken, hızlandırılmış çekim özelliği farklı sahnelerin değişen hız değerleriyle yakalanabilmesini sağlıyor. Gece Modu ise renk kontrastını artırarak karanlık ortamlarda çekilen fotoğrafları geliştirirken, renk odaklaması ise belirli tonları öne çıkarak odaklanan nesnenin öne çıkmasını sağlıyor. Sizin için hayati önem taşıyan anları yakalamak ve sosyal oyunları geliştirmek hiç bu kadar kolay olmadı.
Uygun maliyetli yüksek performans
Qualcomm® Snapdragon™ 662 işlemciye sahip olan POCO M3, bu fiyat düzeyinde daha önce hiç görülmemiş bir performans deneyimi sunuyor. POCO M3, Qualcomm® Adreno™ 610 GPU ile sorunsuz bir oyun ve video deneyiminin yanı sıra yarı boyutta yüksek kaliteli fotoğraf saklama fırsatı sunuyor. 11nm işlemcisi, daha yüksek performans, daha az ısınma ve daha düşük güç tüketimi, POCO M3'ü kendi kategorisinde mutlaka sahip olunması gereken bir cihaz haline getiriyor. Daha yüksek performans, hız ve çoklu görev vaat eden UFS depolama özelliğiyle, uygulamaları ve oyunları rakibinizden çok daha hızlı açabilmenizi sağlayarak rekabette öne çıkmanızı sağlıyor.
Sorunsuz işletim sistemiyle sorunsuz bir deneyim sunuyor. MIUI Game Booster, CPU ve GPU kullanımını gerçek zamanlı olarak izleyebilmenizi sağlarken, ses değiştirici oyun deneyiminize renk katıyor. Daha da ötesi ekranınızı harici bir monitöre yansıtarak arkadaşlarınızı da eğlenceye katabiliyorsunuz.
Benzersiz tasarımıyla farklılaşın
200 gramdan hafif olan POCO M3, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Serin Mavi, POCO Sarısı ve Tam Siyah renklere sahip olan cihazda kullanılan materyal, cihazın elden kaymasını önlüyor. Cihazın yan tarafına konumlanan yeniden tasarlanmış parmak izi sensörü sayesinde kullanıcılar telefonun kilidini anında açabiliyor. Keskin kenarların en aza indirilmesi için cihaz daha küçük bir oluk ve yuvarlatılmış köşelere sahip. POCO M3, rakiplerinden çok daha hafif olan 6.000 mAh piliyle %20 daha fazla pil ömrü sunuyor.
POCO M3'ün 4GB+64GB ve 4GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.
POCO M3 Teknik Özellikler:
|
POCO M3
|
Pil ve Şarj
|
6.000mAh (tip) pil
18W hızlı şarj
Kutuya dahil 22,5W şarj cihazı
USB-C
Kablolu tersine şarj özelliği
(Tersine şarj olanağı sağlayan kablo kutuya dahil değildir)
|
Ekran
|
6,53 inç FHD + Dot Drop ekran
Kontrast oranı: 1500:1
Parlaklık: 400 nit (tip)
Renk sıcaklığı ayarı
Gün ışığı modu, standart mod, okuma modu 2.0
TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası
L1 Widevine onaylı
|
Renk
|
Serin Mavi, POCO Sarısı, Tam Siyah
|
Boyutlar ve Ağırlık
|
162,3 mm x 77,3 mm x 9,6mm; 198g
|
İşlemci
|
Qualcomm® Snapdragon™ 662
11Nm enerji verimli üretim süreci
Qualcomm® Kryo™ 260, Octa-core CPU, 2.0Ghz'ye kadar
Qualcomm® Adreno™ 610 GPU
3. Nesil Qualcomm® AI Engine
|
Depolama
|
LPDDR4X RAM + UFS 2.1/2.2 depolama
4GB+64GB, 4GB+128GB
UFS 2.2 sadece 4GB+128GB modelinde mevcuttur)
|
Arka Kamera
|
48MP+2MP+2MP AI üçlü arka kamera
48MP ana kamera
1/2" sensör boyutu
1.6µm 4-in-1 Super Pixel, 0.8µm piksel boyutu
f/1.79, 6P lens, AF
2 MP makro kamera
1.75µm piksel boyutu, f/2.4, FF
2 MP derinlik sensörü
1.75µm piksel boyutu, f/2.4
Gece modu, Film çerçevesi, Hızlandırılmış çekim, 120fps yavaş çekim video
|
Ön kamera
|
8MP ön kamera
1.12µm piksel boyutu, f/2.05
|
Bağlantı
|
Çift SIM yuvası + 1 microSD
512Gb'ye kadar genişletilebilir depolama alanı
2.4GHz/5GHz WIFI
Bluetooth 5.0
IR blaster
FM radyo (kulaklıkla kullanılabilir)
|
Güvenlik
|
Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
Yapay Zeka Destekli Yüz ile Kilit Açma
|
Ses
|
Çift hoparlör
Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası
3,5 mm kulaklık jakı
|
Sistem
|
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