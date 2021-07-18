Yeni Excalibur 34" Monitör Hem Oyunculara Hem Profesyonellere Geliyor

Casper, Tasarım dünyasının profesyonelleri ve usta oyuncuların beklentilerini karşılayacak tüm detayları aynı monitörde bir araya getiren Excalibur 34" monitörü duyurdu.