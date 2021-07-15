Microsoft, Bulut Bilgisayarını - Cloud PC - Nihayet Resmi Olarak Tanıttı!

Bir yıla yakın bir süredir duyulan söylentilerin ardından Microsoft, Inspire konferansında yeni Windows 365 bulut uygulamasının bir parçası olan Cloud PC'yi (Bulut Bilgisayarı) resmi olarak duyurdu. Firma, Cloud PC'nin bulut üzerinden, platformlar genelinde uzaktan Windows 10 – ve zamanı geldiğinde Windows 11 – sunacak olan, "hem bulutun gücünü hem de bir cihazın yeteneklerini tam ve kişiselleştirilmiş bir Windows deneyimi sağlamak için kullanan" bir "hibrit kişisel bilişim kategorisi" olduğunu söylüyor.
Microsoft, Windows 365 Cloud PC'nin bulut sayesinde herhangi bir cihazdan istenen uygulamaları, ayarları, araçları ve verileri sağlayan bir "anında önyükleme deneyimi" sunduğunu söylüyor. Bu, kullanıcıların yanlarında fiziksel donanım taşımak zorunda kalmadan masaüstü bilgisayarlarına uzaktan erişebilecekleri ve firmanın her yerde yaygınlaştığını söylediği "hibrit" çalışma biçimine daha da yardımcı olacağı anlamına geliyor. Firmanın bahsettiği diğer faydalar arasında, işletmelerin fiziksel donanım satın almak zorunda kalmadan mevsimsellik veya "yoğun dönemlere" dayalı olarak kolayca ölçeklenebilmeleri, sanal olarak devreye almanın güvenlik avantajları ve daha fazlası yer alıyor.
Hizmet, Azure Sanal Masaüstü (AVD) üzerine kurulu ancak kullanıcı başına aylık fiyatlandırma ile sunuluyor ve firmanın söylediğine göre "sanallaştırma deneyimini basitleştiriyor". İşletmelere, ihtiyaçlarına göre ölçeklendirme ve Microsoft 365 uygulama paketi, Dynamics 365, Power Platform ve buluttan daha fazlası gibi diğer Microsoft tekliflerinden yararlanma esnekliği sağlıyor. Kuruluşlar, yapılandırma gereksinimine göre Windows 365 Business veya Windows 365 Enterprise olmak üzere iki sürüm arasında seçim yapabiliyor. Hizmet, işletmelerin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için performansı hızlı bir şekilde ayarlamasına olanak tanıyor.
Ayrıca Windows 365, Microsoft Endpoint Manager gibi yönetim araçlarıyla da entegre ve tıpkı fiziksel cihazlar gibi doğrudan panodan yönetilebiliyor. Cloud PC'ler, fiziksel cihazlarla birlikte listeleniyor ve gerçek zamanlı izleme için analitik ve tanılama seçeneklerini içeriyor. Güvenlik açısından, Windows 365 çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) ve Azure Active Directory (AAD) oturum açmayı destekleyerek, gerektiğinde kullanıcı rollerine dayalı olarak "koşullu erişim ilkeleri" ve izin delegasyonuna imkan tanıyor. Ayrıca Cloud PC'ler "her yerde" şifreleniyor.
Windows 365 Cloud PC, 2 Ağustos'tan itibaren kuruluşların kullanımına sunulacak ve Windows 10'u – ve sunulduğu zaman Windows 11'i – bulut aracılığıyla sunacak.
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