Microsoft, Bulut Bilgisayarını - Cloud PC - Nihayet Resmi Olarak Tanıttı!

Microsoft'un Cloud PC'si (Bulut Bilgisayarı) resmi olarak tanıtıldı. Cloud PC, yeni ve uzaktan çalışma yetenekleri ile hayatımızı değiştirmeye aday!

  • Levent Öztürk
Microsoft Bulut Bilgisayarını - Cloud PC - Tanıttı

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