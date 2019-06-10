Yeni Flight Simulator Eşsiz Görsellik Sunacak
Microsoft, E3 2019'da yeni Flight Simulator oyununu duyurdu. 4K desteğini arkasına alacak olan Flight Simulator'un fragmanı oyuncuları etkiliyor.
- Ercan Uğurlu
E3 2019 tüm hızıyla başladı ve duyurular birbiri ardına lanse ediliyor. Dünyanın en büyük oyun fuarının ilk gününde sahne Microsoft'undu ve Microsoft pek çok duyuru gerçekleştirdi. Bunlardan biri de Flight Simulator oldu.
Microsoft'un tanıtımında yayınlanan Flight Simulator fragmanı, özellikle görselliğiyle seriyi sevenlerin ilgisini topluyor. Gerzek zamanlı olarak 4K çözünürlükte yakalanan görüntülerin kullanıldığı bir video eşliğinde fanlarının karşısına çıkan Microsoft, Flight Simulator ile adeta görsel bir şölen yaşattı.
Şimdilik yeni Flight Simulator'ın piyasaya ne zaman çıkacağı belli değil. Yakında muhtemelen oyunla ilgili daha fazla bilgi açığa çıkar. Ancak o zamana kadar elimizde yalnızca hemen yukarıdaki video var. Tadını çıkarın!
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