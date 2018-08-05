Yeni Galaxy S10 konsept video yayımlandı...
Daha önce de gerçeğe benzer konseptler sunan bir isim, Galaxy S10 için yeni bir konsept videosu hazırladı!
Samsung'un yeni Galaxy Note 9 üst seviye telefonunu duyurmasına tam olarak bir hafta var ancak şimdiden heyecan dinmeye başlamış durumda. Samsung'un yeni üst seviye telefonuna dair hemen hemen her şeyi biliyoruz ve beklendiği gibi durumdan çok da etkilenmiş değiliz.
Samsung, 2018 yılını daha öncekilerine benzeyen yeni nesil Galaxy üst seviye telefonlarını piyasaya sürerek geçmeyi tercih etti. Galaxy S9 ve Galaxy S9 +, temel olarak Apple'ın daha önce yaptığı gibi "S" güncellemeleriydi ve bir önceki yıl ile aynı tasarıma sahip iken güç ve performans artışı sunuyordu. Yeni Galaxy Note 9, Samsung'un en yeni Galaxy S telefonları ile neredeyse aynı özelliklere sahip olacak, ancak aynı zamanda S9 ve S9 + için söyleyebildiğimizden daha fazlası olan birkaç şık yeni özellik de sunuyor. Bununla birlikte sorun, şu ana kadar sızdırılmış olan, Bluetooth ile güncellenmiş bir S Pen kalemi gibi, yeni özelliklerin, pek ilgi çekici olmamaları.
Bu durum da Galaxy S10 ve Galaxy S10 + hakkında heyecanlı olmamızın birçok nedeninden biri oluyor. Samsung'un 2018 üst seviye akıllı telefon dizisi sıkıcı ve yavan iken, firmanın 2019'a büyük bir etki ile başlayacağı söylenebilir. Galaxy S10'un baştan aşağı tamamen yenilenmiş olması bekleniyor ve eğer yayımlanan videoda yer alan telefon gibi bir şeye benziyorsa, gerçekten özel bir şey için bizi beklediği söylenebilir.
Yayınlanmamış akıllı telefonları hayal eden bazı grafik tasarımcıları, yaratıcılıklarının kontrolü ele geçirmesine izin verebiliyorlar. Öte yandan YouTube kullanıcısı Concept Creator, gerçeğe bağlı kalmayı seviyor. Çeşitli yayınlanmamış akıllı telefonları gösteren tasarımları her zaman gerçek raporlara ve sızıntılara dayanıyor ve bu yüzden sık sık yeni bir telefonun sunulması anında ne beklememiz gerektiği konusunda oldukça iyi bir fikir verebiliyor.
Galaxy S10 söz konusu olduğunda ise hala çok erken olduğu söylenebilir. Telefonun şu anda beş aydan fazla bir süre içinde tanıtılması bekleniyor ve şimdilik telefonun yeni tasarımını gösteren herhangi bir sızıntı ile karşılaşmış değiliz. Sahip olduğumuz tek şey çeşitli söylentiler ve tahminler ancak Concept Creator şu anda sahip olduğumuz bilgi ile yapabileceği en iyisini yapmış durumda.
Kendi şu anda bir Galaxy S10 konsepti oluşturma sürecinde, ancak kısa bir süre önce yaptığı çalışmaları göstermek için bir video yayınladı. Ve bu tanıtım videosunun oldukça etkileyici olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Telefon kesinlikle muhteşem görünüyor olsa da, muhtemelen biraz hırslı olduğu söylenebilir. Galaxy S10'un, ekranın üstünde ve altında çok daha küçük çerçeveli, tümüyle güncellenmiş bir ekran tasarımı olmasını bekliyoruz, ancak burada resmedilen Galaxy S10 konseptinde olduğu gibi tamamen ortadan kaldırılması beklenmiyor. Bununla birlikte, çizim gerçeğe oldukça yakın olduğunun da beklendiğini belirtmekte fayda var. Ekran içi parmak izi sensörü, aynı zamanda yukarıdaki telefondaki gibi, telefonun arkasındaki rahatsız edici sensörün de ortadan kaldırılacağı anlamına geliyor.
Samsung'un yeni Galaxy S10 serisi için bir CES 2019 yayımı düşündüğü söyleniyor ve bu da telefonların Ocak ayının ikinci haftasında piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor.
Levent Öztürk
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