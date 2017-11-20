Yeni iMac Pro'da, Siri'ye Yeni Özellikler Geliyor

Apple'ın güçlü masaüstü bilgisayarı iMac Pro, yeni modelinde Siri ile önemli sürprizlere imza atacak!

Yeni iMac Pro'da, Siri'ye yeni özellikler geliyor

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