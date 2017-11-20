Yeni iMac Pro'da, Siri'ye Yeni Özellikler Geliyor
Apple'ın güçlü masaüstü bilgisayarı iMac Pro, yeni modelinde Siri ile önemli sürprizlere imza atacak!
Geçtiğimiz yıl macOS Sierra'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, dijital asistanı Siri'yi dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlarına da getirmişti. Gelecek yeni iMac Pro modellerinde de bunu bir adım öteye taşıyacak.
Yeni iMac Pro modellerinde dijital asistanına "Hey Siri" komutunu entegre edecek olan Apple, böylece dileyen kullanıcılara Siri ile iMac Pro başında konuşma imkanı tanıyacak. Üstelik bu özellik, iPhone 7'de de kullanılan A10 Fusion çip sayesinde, iMac Pro kapalıyken dahi çalışacak. Apple'ın MacBook Pro'larındaki Touch Bar da, benzer bir ikincil işlemci ile güçlendirilmişti. Benzer mantığı iMac Pro için de kullanacak olan Apple, A10 Fusion yonga seti ile iMac Pro'nun çok fazla güç tüketmeden, örneğin Siri'yi başlatmak gibi görevleri yerine getirmesini sağlayacak. iMac Pro kapalıyken bile mobil yonga her an çalışıyor olacak.
Bu bilgilerin kaynağı ise, yazılım geliştiriciler Jonathan Levin, Steve Troughton-Smith ve Guilherme Rambo tarafından yapılan sızıntılar. Elbette bunlar Apple tarafından henüz doğrulanmış değil, muhtemelen son ana kadar da doğru olup olmadığını öğrenemeyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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