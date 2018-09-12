Yeni Intel Core i9 ve i5 Geekbench'te Ortaya Çıktı
Geekbench'e göre bu yeni iki canavar, i7-8700K efsanesini tahtından etti!
Intel'in Coffee Lake Refresh ailesine ait yeni üyelerin sesi duyulmaya başladı. Geekbench skorları, oldukça etkileyici işlemcilerin yolda olduğunu ortaya koyuyor. Ortaya çıkan skorlar, Intel Core i9-9900K ile Core i5-9600K işlemcilerine ait.
Intel'in tüketiciye hitap eden ilk 8 çekirdek/16 thread taşıyan işlemcisi olan Intel Core i9-9900K, tek çekirdekle 6,248 puan ve çok çekirdekle 33,037 puana ulaşmayı başararak en iyi skorları elde etti. Intel Core i5-9600K ise 6 çekirdek/16 thread mimarisi ile tek çekirdekte 6,027 puan ve çoklu çekirdek testünde de 23,472 puan aldı.
Bu skorların değeri, bu işlemcileri önceki senenin en iyisi olan i7-8700K ile karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Eski şampiyon, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 5,508 ve çok çekirdek testinde 25,034 puana ulaşmıştı. Bu rakamlar göz önüne alındığında, Intel'in yeni ancak üstün i7 ve i9 serisine görece mütevazı i5 serisi işlemcisi dahi önceki senenin en iyisi ile aynı performansı rahatlıkla yakalayabiliyor.
Bu testlerin yapıldığı donanım da oldukça önemli: Gigabyte Aorus Z370 Ultra Gaming 2.0 anakarta sahip test platformu oldukça etkileyici görünüyor, ancak hatırlatmak gerekiyor ki Intel'in yeni Z390 platformunda bu işlemcilerin çok daha iyi performans gösterdiklerine şahit olabiliriz.
Ancak tüm bu tablo, birçok haber kaynağında yer bulan bir söylentiden ibaret. Intel'in yeni işlemcilerinin asıl performansını piyasaya sürüldüklerinde yapılacak testlerle net olarak görebileceğiz.
Doğan Kürşat Aktaş
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