Yeni iPad Pro, iPhone XS Gibi Olacak!
iPad Pro'nun Touch ID'siz bir tasarıma sahip olacağı söyleniyordu. Yeni gelen sızıntı ise bunu kuvvetlendirdi. Peki, yeni iPad Pro nasıl olacak?
Geçtiğimiz aylarda yeni iPad Pro'nun tasarımına yönelik pek çok iddia ortaya atılmıştı. Bunların başında da kuşkusuz yeni iPad Pro'da herhangi bir düğme, yani Touch ID'nin bulunmayacağı yönündeydi. Bu iddia kuvvetleniyor, zira iOS 12 geliştirici beta sürümünde ortaya çıkan bir ikon, gelecek iPad Pro'nun nasıl olacağını bizlere gösteriyor.
Daha önce 9to5Mac'te iPad Pro 2018 için bir tasarım yayınlanmıştı. Tamamen inceltilmiş çerçevelerle görünen yeni iPad Pro, iPhone X modellerinin aksine ise herhangi bir çentik bulundurmayacak. Ancak Touch ID ortadan kaldırılmış gibi görünüyor. iOS 12 geliştirici beta sürümünde de görünen yeni iPad ikonu, bunu doğrular nitelikte. Peki, güvenlik nasıl sağlanacak?
iPad Pro 2018'de Touch ID'nin kaldırılacak olması, elbette Face ID iddiasını da kuvvetlendiriyor. Apple, görünen o ki iPhone'larından sonra iPad'lerinde de yavaş yavaş Face ID'ye geçiş yapacak.
Yuvarlatılmış hatlarıyla dikkat çeken iPad Pro 2018, yine gelen bilgilere artık artık 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olmayacak. iPad Pro 2018'in 30 Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Tüm soruların cevabı bu tanıtımda ortaya çıkacak.
Ercan Uğurlu
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