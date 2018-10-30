Yeni iPad Pro, iPhone XS Gibi Olacak!

iPad Pro'nun Touch ID'siz bir tasarıma sahip olacağı söyleniyordu. Yeni gelen sızıntı ise bunu kuvvetlendirdi. Peki, yeni iPad Pro nasıl olacak?

Yeni iPad Pro, iPhone XS gibi olacak!

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