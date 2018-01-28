Yeni iPad'e iPhone X Etkisi!

Merakla beklenen iPad Pro 2018, iddialara bakılırsa büyük bir iPhone X'e benzeyebilir...

Apple, yeni iPad'e Face ID getirebilir!

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Yeni iPad'e iPhone X Etkisi!

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