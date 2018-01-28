Yeni iPad'e iPhone X Etkisi!
Merakla beklenen iPad Pro 2018, iddialara bakılırsa büyük bir iPhone X'e benzeyebilir...
iPhone X, Face ID ile çıktığından beri ne zaman yeni bir iPad'de bu özelliği göreceğimizi merak ediyoruz. KGI Securities'ten bir analiste göre, artık bunun için pek beklememize gerek kalmamış olabilir. Yakın zamanda iOS 11.3 kodunda "modern iPad" ifadesine rastlandı. Bu ilk başta önemsiz gibi görünebilir ama 9To5Mac'ın söylediğine göre iPhone X, 2017'de çıkmadan önce "modern iPhone" ifadesine rastlanmaya başlanmıştı.
Bir iPad'de Face ID kullanılması birçok değişikliği de beraberinde getirebilir. İlk olarak iPhone X'teki gibi parmak izi sensörü kaybolabilir. Bu sayede sürekli küçülen iPad kenarları daha da küçülebilir. iPad Pro 10.5'in kenarları biraz daha inceydi ve bir iPad Pro 2018, bunu birkaç adım daha öteye taşıyabilir.
Analistin söylediğine göre şimdilik Face ID sadece yeni nesil iPad Pro tabletlerle gelecek. Ama Touch ID'nin ilk çıktığındaki gibi olursa, yüz tanıyarak kilit açma teknolojisinin zamanla daha hesaplı tabletlere gelmesini de bekleyebiliriz.
Bu söylentiyi daha önce de duymuştuk ve bu konu hakkındaki kesin bilgiyi muhtemelen Apple'ın bu seneki iki büyük etkinliğinden birinde duyacağız: Biri haziran ayındaki WWDC 2018, diğeri ise eylül ayında yapılması beklenen iPhone etkinliği.
H. Hüseyin Öztürk
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