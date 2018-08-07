Yeni iPhone 2018 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Apple'ın eylül ayında tanıması beklenen yeni iPhone modelleri hakkında bilmeniz gereken sızıntıları bir araya getirdik.
Apple iPhone X tanıtalı neredeyse 1 yıl oldu ve evet, yeni iPhone'lar için artık son viraja girmiş bulunuyoruz. Apple bu yıl ne tanıtırsa tanıtsın Türkiye'de ateş pahasına satışa çıkacağı bir gerçek. Onca paraya satın almak için ise çok seçeneğiniz olacak. Zira Apple bu yıl da birden çok yeni akıllı telefon ile fanlarının karşısına çıkacak.
Şu anki söylentiler, Apple'ın eylül ayında 3 yeni modelle geleceği. Bunlardan biri iPhone 11, bir diğeri iPhone 9 ve onun Plus kardeşi iPhone 9 Plus olacak. Peki, bu telefonlar neler sunacak? İşte bilinenlerden satır başları...
iPhone 11 / iPhone XI / iPhone X2
Apple'ın bugüne kadar geliştirebildiği en iyi telefonu olan iPhone X'dan sonra yeni modelin adı merak konusu. iPhone 11, iPhone XI veya iPhone X2 olarak görebileceğimiz yeni iPhone X, çift SIM kartıyla gelerek Apple tarihinde bir ilke imza atabilir.
Ekranının yine 5.8 inç boyutunda olması bekleniyor. Ayrıca gelebilecek bir iPhone 11 Plus ise, 6.3 inç ila 6.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olabilir.
4'üncü renk seçeneği olarak altın renkle gelmesi beklenen iPhone 11, paslanmaz çelik bir gövdeden oluşacak. Üstte ve altta dar çerçeve alanlarını bulunduracak olan iPhone 11, böylece iPhone X ile benzer yapıyı gözetecek.
Arka yüzde çift arka kameranın bulunacağı iPhone 11'de, özellikle ön kameranın iPhone X'dan daha iyi olacağına yönelik ciddi sızıntılar da var.
iPhone 11'in 999 Dolar fiyat etiketiyle tanıtılması bekleniyor.
iPhone 9 Plus / iPhone 11 Plus
Apple'ın iPhone X ve iPhone 8 modelleriyle beraber yeni jenerasyon akıllı telefonlarda da bir isim karmaşası yaşanıyor. Buna göre iPhone X'in yeni modelinin adı iPhone 11 olursa, iPhone 8'in halefi iPhone 9 mu olacak yoksa bambaşka bir seri mi başlayacak; bunu hep birlikte eylül ayındaki lansmanda göreceğiz.
Öte yandan Apple'ın bir Plus modeline yer vereceği biliniyor. Ancak bu Plus modelinin, standart model olacak olan iPhone 9'un mu yoksa iPhone X'in halefi olacak olan iPhone 11'ine mi ait olacağı bilinmiyor. Bilinenler arasında ise, bu Plus modelinin birtakım özellikleri bulunuyor.
Gelen bilgilere göre iPhone 9 Plus / iPhone 11 Plus, 157.2 x 77.1 mm boyutlarında olacak. Ekranın 6.3 veya 6.5 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Muhtemelen yeni Apple A12 Bionic işlemciden güç alacak olan yeni Plus, 4 GB RAM'e de göz kırpıyor.
iPhone 8 Plus'tan yüzde 25 oranında daha büyük bir pil ile geleceği iddia edilen yeni modelde, hızlı şarj da muhtemelen bulunacak. Telefonun kameralarına ilişkin bilgiler ise zayıf; ancak çift kamera ile yola devam edilecek.
iPhone 9
Şu an ismi en net olan model iPhone 9. iPhone 8'in halefi olarak yoluna devam edecek olan iPhone 9, diğer tanıtılacak olan iki model arasında 6.1 inç boyutunda bir ekranla yer alacak. Ekranında LCD panel bulunduracak olan iPhone 9'un 700 Dolar ila 800 Dolar arasında fiyatla satışa sunulacağı düşünülüyor.
5 farklı renkle geleceği söylenen iPhone 9, yeni gelen habere göre yeni renk seçeneklerini kullanıcılara sunacak. Buna göre sarı ve boz kahverengi renkli 2 yeni iPhone 9 modeli görebiliriz.
Ercan Uğurlu
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