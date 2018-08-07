Yeni iPhone 2018 hakkında bilmeniz gerekenler

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler