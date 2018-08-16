Yeni iPhone İçin Geri Sayımın Sonuna Geliniyor!

Yeni iPhone ne zaman çıkacak? Bunun için iyi bir tahminimiz var

Yeni iPhone İçin Geri Sayımın Sonuna Geliniyor!

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