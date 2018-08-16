Yeni iPhone İçin Geri Sayımın Sonuna Geliniyor!
Yeni iPhone ne zaman çıkacak? Bunun için iyi bir tahminimiz var
Yeni iPhone tanıtım etkinliğine sadece birkaç hafta kaldı ve henüz davetiyeler gönderilmemişken oldukça esaslı bir tahminde bulunabiliiyoruz: 12 Eylül 2018! Bu tarihi sebepleriyle birlikte açıklayalım.
Tabii ki sağlam tahminlerin sağlam dayanakları olmalı. Bu yüzden zamanda geriye gittik ve tüm iPhone tanıtım tarihlerini bir araya topladık:
Salı Eyl 12 2017: iPhone X/8/8 Plus
Çrş Eyl 7, 2016: iPhone 7/7 Plus
Çrş Eyl 9 2015: iPhone 6S/6S Plus
Salı Eyl 9, 2014: iPhone 6/6 Plus
Salı Eyl 10, 2013: iPhone 5S/5C
Çrş Eyl 12, 2012: iPhone 5
Salı Eki 4, 2011: iPhone 4S
Pzrt Haz 7, 2010: iPhone 4
Pzrt Haz 8, 2009: iPhone 3GS
Pzrt Haz 9, 2008: iPhone 3G
Salı Oca 9, 2007: iPhone
Apple'ın 12 Eylül 2012'deki iPhone 5 tanıtımından beridir tanıtım tarihlerini Eylül'ün ikinci haftasına taşıdığını görüyoruz. 2012'den beridir 6 adet yeni iPhone modeli tanıtımı oldu ve bunlardan üçü de Salı gününe denk geldi. Diğer üç tanıtım ise Çarşamba günü yapıldı.
2018 takvimine baktığımızda, 10 Eylül ile başlayan haftanın tanıtım tarihinin bulunduğu hafta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu noktada 12 Eylül tarihine bakıyoruz, zira Apple'ın 11 Eylül anma törenlerinin yapılacağı bir güne bir tanıtımı denk getirmesi ihtimal dahilinde değil.
Peki ya 10 Eylül?
Doğrusu, 10 Eylül Pazartesi tarihi de ihtimaller arasında. Ancak birkaç sebepten dolayı bu ihtimalin zayıf olduğunu düşünüyoruz: Birinci olarak, Apple iPhone 4 tanıtımından beridir hiçbir Pazartesi günü tanıtım yapmadı. Kaldı ki iPhone 4 tanıtımı bir WWDC etkinliğinde yapılmıştı. Artık WWDC sadece yeni iOS ve Mac OS tanıtımlarının yapıldığı bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Sonuç olarak tarih, bize Pazartesi günü ihtimalinin kapalı olduğunu söylüyor.
İkinci olarak; Pazartesi günü yapılacak bir tanıtım, Apple için haftasonu içerisinde hazırlık yapma zorunluluğu anlamına gelirken hafta içinde yapılan bir tanıtım ise hazırlıkların tamamlanması ve etkinlik görevlileri ile birlikte gazetecilerin de etkinlik alanına gelmesi için herkese uygun bir seyahat süreci tanıyor.
Ya Eylül'ün ilk haftası? Bu ihtimal ise oldukça zayıf zira burada Apple'ın altı senedir gelenek olarak sürdürdüğü bir tanıtım ve ürün döngüsünden bahsediyoruz. Bunun bozulması oldukça zayıf bir ihtimal. Ayrıca 3 Eylül Amerika'da Emek Günü olarak kutlanıyor. İnsanların aile toplantılarından ve tatillerinden dönmesi sürecinde bir tanıtım yapmak, bol katılımlı bir tanıtım yapma imkanını çöpe atmak demek. Apple'ın tanıtımında olabildiğince ilgiyi üzerine çekmek istediğini düşünürsek, 4 Eylül'de bir tanıtım olması da ihtimal dahilinde değil. 5 Eylül ise Almanya'da IFA 2018'in yapılacağı tarihe denk geliyor ve bu da Apple'ın üzerinden sahne ışıklarını biraz olsun çalabilecek bir durum.
Son olarak, Eylül'ün sonraki haftalarında düzenlenecek bir tanıtım ihtimali ise oldukça zayıf. Altı sene boyunca devam eden bir döngüde bu sene yapılacak bir gecikme, piyasalar tarafından Apple üzerinde panik oluşmasına sebebiyet verebilir. Bu da hisselere zarar verebilecek bir durum. Yani Apple'ın tanıtımı geciktirmesi de ihtimal dışında kalıyor. Bu yüzden yeni iPhone tanıtımı için 12 Eylül 2018 tarihi üzerinde duruyoruz.
Doğan Kürşat Aktaş
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