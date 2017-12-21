Yeni iPhone, Samsung'u Daha da Zengin Yapacak!
OLED ekran piyasasında gücü elinde bulunduran Samsung, gelecek senenin iPhone'u sayesinde servetine servet katacak!
Güney Kore'den yeni gelen raporlara göre Samsung Display, 2018'in iPhone'u için 200 milyon esnek OLED paneli sağlayacak. Bunun firmaya 22 milyar dolar civarında bir gelir sağlayacağına inanılıyor.
Sektörü yakında izleyen uzmanlara göre ekran paneli başına fiyat, 110 dolara denk geliyor. Bu tahmin doğruysa Samsung Display'in Apple'a sattığı ekranlardan 19,8 milyar dolar - 22 milyar dolar arası gelir sağlayacağı sonucu çıkıyor. Rapordaki veriler, Samsung'un 2018'in iPhone'u için üreteceği ekran sayısının bu seneki iPhone X için ürettiğinin neredeyse dört katı olacağını da gösteriyor.
Yeni raporlar, Samsung'un verim oranını geliştirdiğini ve Apple'ın talebini mevcut tesisleriyle karşılayabileceğini söylüyor. Bu iddianın öncesinde Samsung'un Apple'ın talebini karşılayabilmek için yeni üretim hatlarına yatırım yaptığı söyleniyordu.
iPhone'un, Apple kadar Samsung'a da çok para kazandıracağı açık.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın