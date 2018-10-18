Yeni iPhone'lar Beklenen İlgiyi Görmedi
Apple için 2018'in son çeyreği kötü geçecek gibi görünüyor. Zira yeni iPhone'lar beklenen ilgiyi görmüyor.
Evet, Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı yeni iPhone XS ve iPhone XS Max, görünüşe göre çok büyük ilgi görmüyor. Kısa bir süre içinde piyasaya çıkması beklenen iPhone XR da eli kulağındayken, tedarikçiler sipariş konusunda ihtiyatlı davranıyor. En azından gelen raporlar bu yönde.
Tayvan tarafından gelen raporlarda, Tayvan merkezli tedarikçilerin 2018'in geri kalanı için yeni iPhone siparişleri konusunda temkinli olmaya devam ettiğini gösteriyor. Kaynaklara göre, yeni iPhone'lara yönelik tedarikçiler 2018'in dördüncü çeyreğinde zayıf satışlar bekliyor. Bunlardan Tayvan merkezli Apple tedarikçisi bir şirket olan Largen Precision da, ekim ve kasım ayları içinde sevkiyatların düşmesi yönünde görüş bildirmiş. Aralık ayı ise tamamen bir muammadan ibaret.
Elbette bunda ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının da katkısı olduğu bir gerçek. İki ülke arasında yaşanan gerginlikler, teknoloji ticaretini de olumsuz etkiliyor.
Öte yandan yakın zaman içinde satışa çıkması beklenen iPhone XR için Apple'ın hayali büyük. Şirkete göre yılbaşı tatili satışlarında 38 milyon unite iPhone XR sevkiyatı yapılacak. Elbette bunun böyle olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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