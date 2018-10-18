Yeni iPhone'lar Beklenen İlgiyi Görmedi

Apple için 2018'in son çeyreği kötü geçecek gibi görünüyor. Zira yeni iPhone'lar beklenen ilgiyi görmüyor.

Yeni iPhone'lar beklenen ilgiyi görmedi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

_

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Yeni iPhone'lar Beklenen İlgiyi Görmedi
IoT, Perakendeyi Dijital Geleceğe Nasıl Taşıyor?
Mozilla'dan Web Siteleri İçin Firefox Rozetleri
Sağlık Sektörünün Bulut Yatırımları Artacak!
Çin, Uzaya Sahte Bir Ay Yollamayı Planlıyor

İlginizi çekebilir