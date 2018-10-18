Yeni iPhone'lar Beklenen İlgiyi Görmedi

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim