Yeni iPhone'lar Videoda Göründü!
Yeni sızıntı, bizlere 2018'in iPhone'larının nasıl görüneceği hakkında ipuçları veriyor!
2018'de iki değil üç yeni iPhone ile tanışacağımızı biliyoruz. Bildiğimiz bir başka şey, yeni iPhone'ların fiyatlarının da uygun olabileceği. Şimdi ise yeni telefonların neye benzeyeceği konusunda bir fikir edinme şansını bulduk.
Genellikle isabetli sızıntılar paylaşan 9to5Mac, 6,5 inç'lik iPhone X Plus ve 6,1 inç'lik "hesaplı" iPhone X'in boş modellerini ele geçirdi ve bunları bir videoda paylaştı. Site, modellerin geldiği kaynağın geçmişte "doğru modeller paylaştığını" söylüyor.
Amiral gemisi modele baktığımızda, iPhone X Plus'ın gövdesinin 5,5 inç'lik iPhone 8 Plus'tan büyük olmadığını görüyoruz. Telefon bunu "çerçevesiz" olarak adlandırılan tasarımına borçlu. "Uygun fiyatlı" iPhone X de elbette çerçevesiz tasarıma sahip.
Apple'ın Lightning portunu kaldırma fikrini bu sene hayata geçirmeyeceği söyleniyor. Bu içi boş modeller, tahmin edeceğiniz üzere birçok soruyu cevapsız bırakıyor. Örneğin sızıntı, Apple'ın 6,5 inç'lik modelin OLED ekranlarını Samsung yerine LG'den alacağı iddiasıyla ilgili hiçbir şey söylemiyor.
Zeynel A. Öztürk
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