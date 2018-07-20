Yeni iPhone'ların Ekranı Böyle Olabilir!
Yeni sızıntıya göre 2018'in iPhone'larının üçü de çentikli olacak...
Apple'ın geçen seneki telefonları farklı tasarımlara sahipti: iPhone X çentikli bir tasarım sunarken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus klasik iPhone tasarımıyla geliyordu. Bu sene ise üç yeni iPhone'un da iPhone X'e benzer, çentikli, çerçevesiz bir tasarımla geleceği söyleniyor.
Yeni ortaya çıkan bir görüntü, bu sene gelecek iPhone modellerinin boyutları hakkında fikir veriyor. Fotoğrafta gördüklerimizin telefonların ön camları veya ekran koruyucu olduğu düşünülüyor. Görüntü gerçekse, bu seneki tüm iPhone'ların çentikli ekranla gelmesini bekleyebiliriz. Çentiğin boyutları, üç telefonun da Face ID teknolojisini kullanabileceğinin işaretini veriyor. Face ID şu an daha çok güvenlik amaçlı kullanılsa da, yeni telefonlarda farklı alanlarda kullanılabilir.
2018'in iPhone'larının birkaç ay içinde, geçen seneye kıyasla daha rekabetçi fiyatlarla tanıtılması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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