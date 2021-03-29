Yeni Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı: Cumartesi Sokağa Çıkma Yasağı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Koronavirüs tedbirleri hakkında alınan yeni önlemleri açıkladı. Yeni risk haritasında Türkiye'nin büyük çoğunluğunun yüksek risk düzeyinde olduğu dikkat çekerken, Ramazan ayı için ek önlemler alınacağı da ortaya çıktı.
Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde:
- Yüksek risk seviyesindeki 58 ilde Cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanacak. Bu uygulama, Ramazan ayı ile birlikte tüm yurda yayılacak.
- Gece sokağa çıkma yasağı, 21.00 - 05.00 saatleri arasında, tüm yurtta devam edecek.
- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara / saatlere uygun şekilde çalışabilecek.
- Ramazan ayı boyunca, Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.
- Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.
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