Yeni Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı: Cumartesi Sokağa Çıkma Yasağı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan yeni Koronavirüs tedbirlerini açıkladı. 58 ilde Cumartesi sokağa çıkma yasağı geri döndü. Ramazan ayında ise bu yasağın tüm yurtta uygulanmasına karar verildi. Lokantalar tüm yurtta kurallara bağlı olarak açılıyor ama Ramazan ayına kadar...

Cumartesi Sokağa Çıkma Yasağı Geri Döndü

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