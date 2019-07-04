Yeni Land Rover Defender'dan Yeni Sızıntı!
Land Rover, 2020 yılında piyasada olması beklenen yeni Defender modelini gizlemeyi bir türlü başaramıyor: Yeni bir sızıntı daha geldi!
- Levent Öztürk
Yeni Land Rover Defender'ın görünüşü, günümüzün en kötü saklanan sırlarından biri olmaya aday. Önce gizli kalması gereken yeni Land Rover kamuflajlı haliyle yakalandı (aşağıdaki fotoğraf), sonra Lego bir Teknik seti piyasaya sürdü ve şimdi de, Automotive News tarafından yayımlanan habere göre, test araçlarının birinin gösterge panelinin net bir fotoğrafı çekildi (yukarıdaki fotoğraf). Bahsi geçen fotoğraf bir casus fotoğrafçı tarafından çekildi ve LandRoverPhotoAlbum Twitter hesabı üzerinde yayınlandı.
Yeni Defender'ın detayları hakkında çok fazla bilgimiz olmasa da, yerine geçtiği araçtan çok farklı olacağı kesin. Eski aracın bazılarına göre "kaba" olan görüntüsünü beğenmeyenler için bunun iyi haber olduğu söylenebilir ama aracın bu "sert" görüntüsünü sevenlerin durumu pek hoş karşılamamaları da mümkün.
Bir Land Rover temsilcileri, internet üzerinde dolaşan resmi olmayan fotoğrafların farkında olduklarını ancak "her yeni aracın gelişim sürecinde pek çok tasarım seçeneğinin incelendiğini" ve bu yüzden "yorum yapmayacaklarını" söyledi.
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