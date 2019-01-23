Yeni MacBook Air 2018'in Klavyesinde Sorun
Yeni MacBook Air'in klavyesinde yaşanabilen ve son derece sinir bozucu olan sorun, videoya taşındı!
Apple'ın en yeni nesil klavyelerindeki sinir bozan sorun, Unbox Therapy kanalının sahibi YouTube'ır Lewis Hilsenteger'ın eleştirisine maruz kaldı.
Hilsenteger, hafta sonu yayınladığı yeni videoda 2018 MacBook Air'iyle yaşadığı ciddi sorunu anlattı. Videoda klavyedeki "E" tuşuna basıldığında, tuşun bazen iki kez basılmış gibi algılandığını görüyoruz. Hatta cümle yazarken iki kez algılanmakla kalmıyor, bir sonraki kelimenin başında da bir "E" yazılabiliyor.
Örneğin "here is the thing" yazdığınızda karşınıza çıkan şey "herees the ething" olabiliyor. Buradan tuşun bir süre basılı kaldığını tahmin etmek zor değil.
Üçüncü nesil butterfly klavyelerde bu tür sorunlar yaşanabildiğini daha önce de duymuştuk. Sorun muhtemelen yaygın değil, ancak Hilsenteger'ın parmak bastığı noktaya katılıyoruz: Bu sorunun cihazı satın aldıktan bir veya birkaç sene sonra çıkması, sizi cihazı değiştirmeye, yani para harcamaya yönlendirebilir.
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