Yeni MacBook Air 2018'in Klavyesinde Sorun

Yeni MacBook Air'in klavyesinde yaşanabilen ve son derece sinir bozucu olan sorun, videoya taşındı!

Oynat Yeni MacBook Air 2018'in Klavyesinde Sorun Yeni MacBook Air'in klavyesinde yaşanabilen ve son derece sinir bozucu olan sorun, videoya taşındı!

Apple'ın en yeni nesil klavyelerindeki sinir bozan sorun, Unbox Therapy kanalının sahibi YouTube'ır Lewis Hilsenteger'ın eleştirisine maruz kaldı.

Hilsenteger, hafta sonu yayınladığı yeni videoda 2018 MacBook Air'iyle yaşadığı ciddi sorunu anlattı. Videoda klavyedeki "E" tuşuna basıldığında, tuşun bazen iki kez basılmış gibi algılandığını görüyoruz. Hatta cümle yazarken iki kez algılanmakla kalmıyor, bir sonraki kelimenin başında da bir "E" yazılabiliyor.

Örneğin "here is the thing" yazdığınızda karşınıza çıkan şey "herees the ething" olabiliyor. Buradan tuşun bir süre basılı kaldığını tahmin etmek zor değil.

Üçüncü nesil butterfly klavyelerde bu tür sorunlar yaşanabildiğini daha önce de duymuştuk. Sorun muhtemelen yaygın değil, ancak Hilsenteger'ın parmak bastığı noktaya katılıyoruz: Bu sorunun cihazı satın aldıktan bir veya birkaç sene sonra çıkması, sizi cihazı değiştirmeye, yani para harcamaya yönlendirebilir.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Forza Horizon 4 7 milyon oyuncuyu geçti
DxOMark'ta Note 9 ve Pixel 3 Zirveye Yerleşti
Honor 10 Lite Türkiye'ye Geliyor! Peki, Ne Zaman?
USB Bellekteki Veriyi Korumanın 7 Yolu
Uber'in E-Bisiklet ve Scooter'ları Yollarda

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost