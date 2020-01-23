Yeni Motorola Razr'ın Fiyatı Dudak Uçuklatabilir

Katlanan Motorola Razr'ı merakla bekleyen kullanıcılar, cihazın fiyatının görünmesiyle adeta şaşkına döndü!

Yeni Motorola Razr'ın İngiltere Fiyatı Şaşırttı

Katlanabilen Motorola Razr'ın merak edilen fiyatı, ABD'de 1.500 dolar ve şimdi cihazın İngiltere fiyatı ortaya çıktı.

İngiltere'de yalnızca EE tarafından satılacak olan katlanan telefonun kontratlı fiyatı, en uygun plan olan 10GB veri planıyla ayda 94 Sterlin olacak. Kontratınızı imzalarken ise 100 Sterlin ödemeniz gerekecek. Dolayısıyla iki yıllık bir kontrat ile telefonun fiyatı, 2.536 Sterline (yaklaşık 19.700 TL) ulaşmış olacak. Yani Razr'ın fiyatı, İngiltere'de Avrupa'nın geri kalanı ve ABD'ye göre daha yüksek.

Telefonun İngiltere'de satışa sunulacağı en pahalı plan ise 30 Sterlin ön ödeme ve aylık 114 Sterlin ödemeden oluşuyor. Bu durumda telefon, iki yıllık bir süre içerisinde 2.766 Sterlin (21.510 TL) fiyata mal oluyor.

EE, telefon için ön sipariş verenlere 28 gün içinde telefonu göndereceğini söylüyor, ancak aslında telefonun henüz resmi bir çıkış tarihi yok. Cihazın SIM kilitsiz, doğrudan Motorola tarafından satılacak olan sürümünün fiyatı da İngiltere için bilinmiyor.

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