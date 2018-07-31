Yeni nesil iPhone'lar için yeni görüntüler
Yeni nesil iPhone'ların sahte modellerine ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdı.
Seri telefon sızıntıcısı olarak tanımlanabilecek olan Benjamin Geskin, bugün Apple'ın gelecek 6,5 inçlik "iPhone X Plus" ve orta seviye 6.1 inç LCD iPhone'un sahte birimleri olduğunu iddia eden görüntüleri paylaştı.
IPhone sahte birimlerinin görüntüleri artık neredeyse yıllık bir gelenek haline gelmiş durumda ve bu resimler de, Apple'ın olağan Eylül-Ekim lansman zaman çerçevesinden sadece birkaç ay önce, yıllık iPhone döngüsünde beklenen zamanda ortaya çıkmış durumda.
Sahte üniteler genellikle Çin tedarik zincirinden tedarik edilen şasi tasarım şemalarını temel alıyorlar ve önceki yıllarda olduğu gibi, bu görüntüler de zaten bildiğimiz ayrıntılarla uyum gösteriyor.
Apple'ın bu yıl 5,8 ve 6,5 inç boyutlarında iki üst seviye OLED iPhone'u piyasaya sürmesi bekleniyor. Sızdırılmış görüntülerde gösterilen ikinci model, mevcut iPhone X ile aynı dikey odaklı çift lensli arka kamerayı barındırıyor. Bir onaylanmamış rapor, 6.5-inç iPhone bir üçlü lens kamera kurulumunu kullanacağını iddia etmişti, ama aslında bu söylenti aslında iPhone 2019 serisi için var olan bir söylenti.
Ayrıca Apple'ın fiyat etiketini daha ucuz tutmak için bir LCD ekrana sahip daha düşük maliyetli bir 6.1 inçlik bir cihazla piyasaya sürmesi bekleniyor. Tahmin edildiği gibi, resimlerdeki 6.1 inçlik sahte ünite, düşük özellikli LCD panelini barındırmak için biraz daha büyük çerçevelere sahip.
Orta menzilli bir cihaz olarak, 6.1 inçlik model Face ID dahil olmak üzere bazı iPhone X özelliklerine sahip olacak, ancak Apple, maliyeti düşürmek için ekran dışında donanımlardan da taviz vermeyi planlıyor. Görüntülerde gösterilen tek lensli arka kamera, bunların en belirgini olabilir. Ayrıca Apple'ın 6.1 inçlik cihazın çerçevesi için çelik yerine alüminyum kullanacağı da düşünülüyor.
Mevcut iPhone X, Uzay Grisi ve Gümüş ile sınırlı olsa da, iyi bağlantılara sahip olan Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPhone X modellerinin Siyah, Beyaz ve Altın renklerinde kullanılabileceğine inanıyor. 6.1 inçlik model ise kırmızı, mavi, turuncu, gri ve beyaz dahil olmak üzere geniş bir renk yelpazesine sahip olabilir.
Kuo, 6.1 inçlik LCD cihazın, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a benzer şekilde 700 ila 800 dolar arasında bir fiyatla fiyatlandırılacağına inanıyor. RBC Sermaye Piyasaları analisti Amit Daryanani, Apple'ın iPhone X Plus'ı mevcut iPhone X'in fiyatında, 999$ seviyesinde sunacağına ve yeni nesil iPhone X'in 899 dolara satılacağına inanıyor...
Levent Öztürk
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