Yeni nesil Nvidia GPU'lar geliyor
Yeni nesil Nvidia GPU'lar Ağustos ayında üreticilere doğru yola çıkacak...
En son fısıltılara göre Nvidia'nın üçüncü parti grafik kartı üretimi ortakları Ağustos ayında (en geç Eylül ayının başlarında) yeni nesil GPU'ları almaya başlayacak ve bu da muhtemelen GTX 1180 olarak adlandırılacak (en azından en üst seviye kart için) yeni GeForce video kartlarının kısa bir süre sonra satışa sunulacağı oluyor.
Bu bilgi Wccftech.com'dan geliyor ve bu teknoloji sitesi, bahsi geçen dağıtım dönemi için doğrulama almış durumda ve bu da yeni nesil GeForce kartları için Q3 dağıtımına yönelik daha önceki söylentileri destekler durumda.
Eğer GPU'lar grafik kartı üreticilerine Ağustos ayında gönderilirlerse, yeni nesil kartların Founders Edition'larını sadece birkaç hafta sonra görmemiz gerekiyor.
Tabi ki her zaman olduğu gibi yine hiçbir garanti bulunmuyor ve beklenen zamanların gerçekleşmesi için yeni teknoloji ile hiçbir teknik sorun yaşanmaması gerekiyor.
Buna rağmen GPU'ların üçüncü parti üreticilere verilmesinin ardından işlemlerin çok daha hızlı gerçekleşeceği tahmin edilebilir çünkü bu noktadan sonra sızıntıları durdurmak neredeyse imkansız olacak ve Nvidia'nın sunum için hazır olması gerekiyor.
Kötü haber ise haberde belirtilene göre ilk seri kartların sayıları oldukça düşük (sadece birkaç yüz karttan bahsediliyor) olacak ve bunların geliştirme anakartlarında kullanılmaları bekleniyor. Bunun anlamı da stokların en azından başlangıçta çok az olacağı ve buna bağlı olarak da fiyatlarının muhtemelen yüksek olacağı.
Tabi ki GPU dünyası için bunun bir sürpriz olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Yeni nesil kartlar genellikle çok pahalı fiyatlara sahip oluyorlar ve o fiyatı ödemeyi kabul ettiğinizde bile aradığınız kartı bulmanız oldukça zor olabiliyor. Son zamanlarda kripto-para madenciliği ile bu durum çok daha ciddi boyutlara ulaşmış durumda.
Bu noktada bir kez daha belirtmek gerekiyor ki, henüz bunların tamamı tahminlerden oluşuyor ve Nvidia'nın madencilerin isteğini yanlış hesaplamasından dolayı elinde bol miktarda şu andaki nesle ait GPU bulunduğuna yönelik haberlerin hemen arkasından ortaya çıkmış durumda. Bu durum da yeni nesil video kart dağıtımının bir süre daha ertelenmesine sebep olabilir.
Levent Öztürk
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