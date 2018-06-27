Yeni nesil Nvidia GPU'lar geliyor

Yeni nesil Nvidia GPU'lar Ağustos ayında üreticilere doğru yola çıkacak...

Yeni nesil Nvidia'lar Ağustos'ta yola çıkıyor...

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