Yeni Nesil Oyun Konsolu Monitörü: Philips Momentum 278M1R'yi İnceledik

Yeni nesil oyun konsolları geldi. Bilgisayar tarafında da yeni nesil ekran kartları piyasaya çıktı ve böylece oyuncular, yeni nesil oyunlara hazırlar. Elde tüm imkanlar var. Tamam, eldeki donanım en iyi performansı sağlıyor, ancak bunun karşılığını görmek için iyi de bir monitöre ihtiyaç olduğu aşikar. Şimdi gelin hep birlikte sizi yanımdaki bu HDR, 4K/60 kare, Ambiglow ışıklandırma, ergonomik tasarım ve daha fazlasını sunan yeni Momentum ile tanıştıralım.
Evet, bu incelememizde oyuncular için gerçekten güzel bir monitör ile karşınızdayız. Philips'in 4K / 60 kare görüntü desteği veren ve Ambiglow ışıklandırmalı yapısıyla dikkat çekerek performans ve estetiği aynı potada eriten Philips Momentum 278M1R modeli masamızda. Bu monitör daha oldukça taze bir model, Philips'in en yeni Momentum monitörü oluyor. Hatta şu anda da Türkiye'de ilk kez de bu ekranlarda karşınıza çıkıyor.
Özellikle son dönemde 4K çözünürlüğünde 60 kare görüntü sağlayan monitörlere ilgi oldukça artmış durumda. Bunun sebebi ise kuşkusuz yeni nesil oyun konsolları oluyor. Elbette yeni nesil konsollarda 4K / 120 kare ve hatta 8K görüntü desteği de yer alıyor, ancak bunun monitör tarafındaki karşılığı pek yaygın değil, olanlar da fiyatıyla bir hayli el yakıyor. Her neyse, elimizdeki model, 4K / 60 kare görüntü desteği veren bir model ve hazır elimizde de PlayStation 5 varken, bu monitörü de bu platformda inceledik elbette. Performansa geçeceğiz, ancak şimdi gelin, önce Philips Momentum 278M1R'yi tasarımı ve özellikleriyle yakından tanıyalım.
Philips Momentum 278M1R Tasarımı Nasıl?
Philips Momentum 278M1R'yi kutusundan çıkarttıktan neredeyse saniyeler içinde kurabiliyorsunuz. Metalik ayağı, sütuna vidalıyor ve sonrasında sütunu da monitörün arkasındaki mandallı boşluğa takıyorsunuz, hepsi bu kadar. Bu arada ambalaj da yüzde 100 geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş ki, Philips'in diğer modellerinden de bu konuya ne kadar önem gösterdiğini biliyoruz.
Monitör, 27 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Sağlam metalik bir stand üzerinde yükseliyor ve standın sağlam olduğu kadar ergonomik tasarlandığını da söylemek lazım. Stanttaki menteşe yapısı, ekranı çok kolay şekilde sağa ve sola 35 derece açıyla çevirme olanağı tanırken, ayrıca ekranı 130 mm'ye kadar yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Öte yandan ekranı 20 derece geriye, 5 derece kadar da öne doğru eğme olanağınız var.
Ekranın hemen arkasında bir menü joystiği yer alıyor. Bununla ihtiyacınız olan ayarları kolay şekilde yapabiliyorsunuz. Menü arayüzünü elbette Türkçe belirleme olanağınız da var.
Monitörün arka yüzündeki bağlantılara baktığımızda ise, bu arada 2 adet HDMI 2.0 portu ile 1 adet DisplayPort 1.4 yer aldığını görüyoruz. Ayrıca USB bakımından geniş seçenek sunuluyor. 4 adet USB 3.2 portu mevcut. Bunlardan 2'si hızlı şarj desteği de içeriyor. Böylece ekran başındayken cihazlarını da şarj edebiliyorsunuz.
Hemen merak edenler için de söyleyelim: Monitörde hoparlörler de mevcut. 2 adet 5W'lık DTS destekli hoparlör yer alıyor. Ayrıca kulaklık için de bir çıkış bulunduruyor.
İzleme Deneyimine Yeni Boyut: Ambiglow Işıklandırma
Evet, monitörün tasarımını en çekici hale getiren noktalardan biri ise kuşkusuz Ambiglow aydınlatmaları. Philips, televizyonlarında yer verdiği Ambilight ışıklandırmalarından sonra Momentum serisi monitörlerini de Ambiglow LED'ler ile ışıklandırıyor.
Bu aileden daha önce de bir başka modeli incelemiştik, ancak o monitör 43 inç büyüklüğündeki ekranıyla daha çok TV alternatifi olarak rol alıyordu. Bu model ise 27 inç ekran boyutu ile beraber ondan farklı bir çizgide. Ancak Ambiglow aydınlatmalar yine işini oldukça iyi bir şekilde yapıyor.
Philips patentli bu ışık teknolojisi, monitörün 3 tarafında karşımıza çıkıyor. Üst ve her 2 kenara yerleştirilen LED'ler ile beraber ekrandaki görüntüye uygun renkler, monitörün çevresinden arkaya yansıtılıyor. Böylece ister oyun oynayın, isterseniz film izleyin gerçekten de diğer ekranlara kıyasla atmosfer farkı sağlanıyor. Elbette bu görsel şölenden en iyi loş ışıklı ortamlarda faydalanacağınızı da belirtelim. Bu arada bu ışıklandırmayı ister statik renklerle ayarlayabiliyor, isterseniz ekranda görüntülene göre değişmesini sağlayabiliyorsunuz.
Philips Momentum 278M1R Özellikleri Neler?
Evet, artık yavaş yavaş Philips Momentum 278M1R'nin teknik özelliklerine doğru gelelim. Dediğimiz gibi ekran 27 inç boyutunda bir panelden oluşuyor. Bu panel IPS olarak tercih edilmiş. Böylece 178 dereceye kadar geniş görüş açısı sağlandığı gibi, renklerin de gayet doygun şekilde yansıtılması amaçlanmış.
Ekranın kontrast oranı 1000:1 şeklinde kağıt üzerinde yer alsa da, gerçek kullanımda karşılığını çok daha fazla alacağınızı söyleyebiliriz. Kaldı ki monitörde SmartContrast özelliği yer alıyor. Bununla beraber ekranda gösterilen içerik dinamik olarak analiz ediliyor ve uygun kontrast oranı sağlanıyor.
Monitörde HDR desteği de var. En iyi görüntü optimizasyonunu sağlamanız için menüden SmartImage ve SmartImageHDR adımlarını takip etmeniz iyi olacak. Burada FPS, RTS, Yarış gibi hazır modların yanında Gamer 1 ve Gamer 2 şeklinde kendi ayarlarınıza hızla erişebileceğiniz seçenekler yer alıyor. Ayrıca düşük mavi ışık modu da burada mevcut.
SmartImageHDR ise 3 farklı şekilde oto ayarlarla hazırlanmış. HDR Game, HDR Movie ve HDR Photo ile oyun, film ve fotoğraf görüntülemeleri için bu hazır ayarları seçerek iyi bir sahne elde edebiliyorsunuz.
Ve evet, başta da söylediğimiz gibi Momentum 278M1R, doğal 3840x2160 piksel, yani 4K çözünürlük sağlıyor ve bu çözünürlükte 60 kare görüntü üretebilmesiyle optimum performansı amaçlıyor. Kaldı ki oyun performansıyla da fazlasıyla etkileyici bir görüntü sağladığını söylemek lazım. PlayStation 5 üzerinde oyunları hem performans modunda 4K / 60 kare hem de ışık yansımalarının da daha fazla yansıtıldığı, daha doygun bir grafik üretildiği kalite modunda oynadık, sonuç gerçekten de muazzamdı. Öte yandan elbette RTX destekli yeni nesil ekran kartı kullanan bilgisayarlar için de gerçekten de 4K çözünürlükte hem doygun hem akıcı bir performans isteyenler için ideal bir model olduğu aşikar.
Şimdi biraz sizlerin de görebilmesi adına, Philips Momentum 278M1R ile birlikte biraz oyun yolculuğuna çıkalım ve şöyle kısa kısa birkaç oyundaki performansına yakından bakalım.
Philips Momentum 278M1R gerçek zamanlı oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde Philips Momentum 278M1R, sahip olduğu özelliklerle ve sağladığı performansla gerçekten de fazlasıyla başarılı bir monitör olduğunu gösteriyor. Ambiglow ışıklandırmalı tasarımı, 4K akıcı oyun performansı ve diğer bahsettiğimiz detaylarla birlikte, şu an hem yeni nesil konsollar hem yeni nesil ekran kartı kullanan bilgisayarlar için iyi bir eküri.
Fiyatı ise şu an 4200 TL civarında. Kategorideki fiyatıyla ideal dururken, ışıklandırmalı tasarımıyla da rakiplerine göre bariz fark yaratması da önemli avantajı oluyor.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %91
+ Şık ve ergonomik tasarım
+ Ambiglow ışıklandırma
+ 4K / 60 kare görüntü ile akıcı oyun deneyimi
+ Şahane görüntü kalitesi ve parlaklık bütünlüğü
+ Zengin bağlantı seçenekleri
+ HDR performansı
Philips Momentum 278M1R Teknik Özellikler
- Ekran 27 inç
- Çözünürlük 3840x2160
- Tarama Hızı 60Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel IPS
- Tepki Süresi 4 ms
- Parlaklık 350 kandela
- Kontrast (Tipik) 1000:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör DTS 5W (2 adet)
Bağlantılar HDMI 2.0 (2 adet), DisplayPort 1.4, USB-B, USB 3.2 (4 adet), ses çıkışı
- Boyutlar 614 x 567 x 75 mm
- Ağırlık 6.74 kg.
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