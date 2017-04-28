Yeni Nintendo 2DS XL Tanıtıldı!

Nintendo, yeni el konsolu Nintendo 2DS XL'yi ortaya çıkardı! İşte Nintendo 2DS'nin yenilenen sürümü...

Yeni Nintendo 2DS XL Tanıtıldı!

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