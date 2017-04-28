Yeni Nintendo 2DS XL Tanıtıldı!
Nintendo, yeni el konsolu Nintendo 2DS XL'yi ortaya çıkardı! İşte Nintendo 2DS'nin yenilenen sürümü...
Nintendo, yeni nesil konsolu 2DS XL'yi tanıttı. Birkaç sene önce piyasaya sürülen 2DS'nin güncellenmiş ve büyütülmüş sürümü olan yeni cihaz, birçok yenilik sunuyor.
Katlanabilir bir tasarıma kavuşan yeni 2DS XL, şu an 3DS için sunulan geniş oyun kütüphanesinden faydalanabiliyor ve Nintendo DS oyunlarını çalıştırıyor. Cihazda 3 boyutlu ekran olmadığından 3DS oyunları, 3 boyutlu efektten yoksun olarak görünüyor. Ekran boyutları genişleyen cihazda bir C-Stick de bulunuyor.
Introducing New Nintendo 2DS XLOn July 28, New Nintendo 2DS XL makes its debut in North America at a suggested retail price of $149.99. Learn more about New Nintendo 2DS XL! #NewNintendo2DSXL Subscribe for more Nintendo fun! Visit Nintendo.com for all the latest! Like Nintendo on Facebook: Follow us on Twitter: Follow us on Instagram: Follow us on Pinterest: Follow us on Google+:
Cihaz bugün tanıtılmış olsa da mağaza raflarındaki yerini alması 28 Temmuz'u bulacak. 2DS XL'nin fiyatı ise 149,99 dolar olarak açıklandı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın