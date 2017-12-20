Yeni Nokia 9 Özellikleri Tam da Beklediğimiz Gibi
HMD Global'ın yeni amirali Nokia 9 ortaya çıktı. İşte yeni amiralin tüm özellikleri.
HMD Global, Nokia markasını akıllı telefon pazarında yeniden canlandırmak için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz ekim ayında Nokia 8'i tanıtan HMD Global, bu telefonu ülkemizde de 3299 TL fiyatla (şu an 2600 TL civarında) satışa sunmuştu. 2018'i de yeni telefonu Nokia 9'la karşılamayı planlayan HMD Global, yeni telefonda ise beklediğimiz özellikleri sunarak, bizleri pek şaşırtmayacak gibi.
Fedaral İletişim Komisyonu (FCC) tarafından kamuya açıklanan yeni detaylarda, Nokia 9 net olarak görünüyor diyebiliriz. Buna göre Nokia 9, piyasadaki rakip Android amiral gemisi telefonlarla donanım ve özellik açısından aynı çizgide bulunacak bir telefon olacak.
Rapora göre Nokia 9, 5.5 inç boyutunda OLED bir ekranın sahibi olacak. Ekran konusunda LG Display ile ilerleyen Nokia, yonga seçiminde de Qualcomm ile çalışıyor. Telefonda Snapdragon 835 işlemci yer alacak. Bu yonga seti şu an Samsung'dan Galaxy Note 8, S8 ve S8 Plus, Google'da Pixel 2 serisi, LG tarafında V30 ve daha pek çok 2017 model telefonda kullanılıyor.
Nokia 9'da, Nokia 8'e kıyasla en büyük fark ise belki de kamera tarafında olacak diyebiliriz. Nokia 8'de tek kamera yer alıyorken, Nokia 9 ile HMD Global de çift kamera dizilimine geçiyor. Nokia 9'da 12 MP + 13 MP çift kamera yer alacak. Öt eyandan telefonda 128 GB dahili depolama alanı ve 3250 mAh kapasitesinde batarya bulunacak.
Nokia 9, 19 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Yeni amirali görmek için o zamana kadar bekleyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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