Yeni Nokia Amiral Gemisinin Hem Adı, Hem de Tarihi Değişebilir!

Nokia 9 PureView'in varisi Nokia 9.1 PureView'in 2020'nin erken dönemlerinde, muhtemelen Şubat ayındaki MWC 2020 fuarında tanıtılması bekleniyordu ancak görünene göre isim ve tarih hakkındaki tahminlerin yanlış olmaları mümkün. En azından Twitter kullanıcısı @nokia_anew tarafından söylenene göre telefonun adı Nokia 9.1 PureView olmayacak ve Nokia, bunun yerine direkt olarak 9.2 PureView'e geçiş yapacak. Ayrıca telefonun tanıtımı, Şubat ayından daha ileri bir tarihte yapılacak.
Nokia Anew'in söylediğine göre bu durum, en son Qualcomm Snapdragon 865 çipsetinin telefonu güçlendirmesini garantileyecek. Twitter kullanıcısı, bu gecikmenin "işlemcinin değiştirilmesi" için olduğunu söylüyor.
Snapdragon 865'in kullanılması, Nokia'nın bir sonraki üst seviye telefonunu tanıtması için yeterince önemli bir değişim olarak görülebilir. Nokia 9 PureView kendi zamanına göre eski sayılabilecek Snapdragon 845'e sahipti ve bu yüzden de eleştirilere maruz kalmıştı.
Snapdragon 865'i kullanarak Nokia, 9.2 PureView'in 2020 yılındaki Samsung Galaxy S11 veya Sony Xperia 2 gibi büyük isimler ile rekabet edebilmesine imkan tanıyacak.
Henüz Nokia 9.2 PureView hakkında başka bir bilgimiz bulunmuyor ancak bir önceki sürümü ile oldukça benzer olmasını bekleyebiliriz ve muhtemelen "örümcek gözü" tasarımına sahip beş arka kameraya sahip olacak.
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