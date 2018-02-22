Yeni Nokia telefonlar tanıtılmaya hazır...
HMD Global, yeni ve ucuz Nokia telefonlarını MWC 2018'de tanıtacak!
- Levent Öztürk
HMD Global, kısa bir süre sonra başlayacak olan Mobile World Congress 2018'de yerini alacak ve firmanın bu etkinlikte bol miktarda akıllı telefonu tanıtması bekleniyor. Bu akıllı telefonların birkaçının Nokia 1 ve Nokia 7+ olması bekleniyor ve bunların ilkinin artık Nokia TA-1071 kod adı ile FCC onayını aldığı söyleniyor. Bu onay da en azından ABD piyasası için sunulmaya hazır olduğu anlamına geliyor.
Nokia 1, 134mm uzunluğunda, 50mm genişliğinde ve çapraz olarak 136mm uzunluğunda olacak. Ekran boyutu ise muhtemelen 5 inç olacak. Ayrıca FCC başvurusunda belirtilene göre cihazda Bluetooth 4.0, 4G LTE ve WiFi 2.4 GHz özelliklerine sahip olacak.
Ayrıca daha önceki raporlardan kaynaklı, çok ucuz bir cihaz olması bekleniyor ve Nokia 2'nin 99$'lık fiyatının altında olacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra cihazın 16:9 oranında bir ekrana ve arka kısmında LED flaşlı bir kamera ile ön kısmında da bir kameraya sahip olacağını da biliyoruz.
Firmanın planları hakkında daha fazla bilgi ise 25 Şubat tarihli etkinlik sırasında öğrenilecek.
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