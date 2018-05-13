Yeni Nokia Telefonlar Yolda!

Yeni bir keşif, bir değil birkaç Nokia telefonun bu sene karşımıza çıkmak üzere yolda olduğunu söylüyor...

Birkaç Nokia Telefon Yolda!

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