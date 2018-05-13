Yeni Nokia Telefonlar Yolda!
Yeni bir keşif, bir değil birkaç Nokia telefonun bu sene karşımıza çıkmak üzere yolda olduğunu söylüyor...
Bu sene tanıştığımız Nokia'lar arasında Nokia 1, Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco gibi cihazlar var. Ancak Rusya'nın onaylama kurumunda görünenlere göre üç yeni Nokia daha yolda.
NokiaPowerUser'ın keşfi yeni telefonlar hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Öğrendiklerimiz, cihazların TA-1075, TA-1105 ve TA-1116 isimleriyle anıldığı. Bu telefonların tamamen farklı telefonlar olup olmadığı da bilinmiyor.
Son zamanlarda çok konuşulan Nokia X6, bu telefonlardan biri olabilir. Son dedikoduların bu telefona Nokia X demekle yetindiğini de söyleyelim. Sızıntıda geçen TA-1099 ismi ise yukarıda ismi geçen telefonlarla eşleşmiyor.
Nokia X6'nın 16 Mayıs'ta tanıtılabileceğine dair bir davetiyeyi görmüştük, bu yüzden bekleyeceğimiz süre muhtemelen çok uzun değil. Sızıntılar, telefonun bir çentikle geleceğini ve özelliklerinin orta seviye olduğunu söylüyordu. X6'nın özellikleri arasında 5,8 inç 1080x2280 ekran, çift lensli 16MP kamera, 3.000mAh pil ve 3GB - 6GB arasında RAM var.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın