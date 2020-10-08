2021 Opel Crossland tanıtıldı! Yeni model neler sunuyor? İşte tasarımı

2017'de tanıtılan ve aynı yıl içinde satışa sunulan Opel Crossland X, aradan geçen 3 yılın ardından makyaj operasyonundan geçirildi. Adındaki 'X' harfini de ardında bıraktı. İşte Opel Crossland'ın yeni özellikleri ve tasarımı...
MAKYAJLI OPEL CROOSLAND NELER SUNUYOR?
Makyajlı 2021 Opel Crossland'ın ön bölümünde ilk kez yeni Mokka ile karşımıza çıkan Vizor tasarımını görülüyor. Bu tasarımda logo, ızgara ve farlar tek bir çerçeve içerisinde bir bütün olarak ele alınıyor.
Makyaj ile birlikte, MacPherson tipi ön ve torsiyon kollu arka aks için yeni yaylar ve amortisörlerin geliştirildiği kaydedildi. Yenilenen direksiyon sisteminin de, daha hassas bir sürüş sunduğu bildirildi.
Tamponun alt kısmındaki gri renkli alanda da küçük kozmetik dokunuşlar yapılmış.
KOLTUKLAR DAHA KONFORLU HALE GELİYOR
2021 Opel Crossland'ın ön bölümündeki AGR ergonomik koltuklar yolculukları daha konforlu hale getirirken, arkadaki koltuklar da katlanabilir ve öne-arkaya kaydırılabilir olmasıyla esnek bir kullanım sunuyor.
60/40 oranında katlanabilen ve 150 mm'ye kadar kaydırılabilen koltuklar, 410 litrelik bagaj hacminin gerektiğinde saniyeler içinde 520 litreye kadar çıkmasını sağlıyor. Arka koltuklar tamamen katlandığında ise bu değer 1255 litreye ulaşıyor.
2021 Opel Crossland'da araç içerisinde Radio BT, Multimedia Radio ve 8 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedia Navi Pro olmak üzere 3 farklı bilgi-eğlence seçeneği sunuluyor. İlk seçenek hariç diğerlerinde Apple CarPlay ve Android Auto desteği bulunurken, akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.
2021 MAKYAJLI OPEL CROSSLAND FİYATI NE KADAR?
Makyajlı Opel Crossland'ın önümüzdeki yılın ilk aylarında Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor. Fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı fakat güncel modelin ülkemizdeki fiyatı 211.300 TL'den başlıyor.
- 2021 BMW M4 Convertible, test esnasında görüntülendi! Tasarımı dikkat çekti
- Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' uçuş testlerini başarıyla geçti
- Tesla, Arabalarına Bir Sıra Dışı Özellik Daha Katmak İçin Kolları Sıvadı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın