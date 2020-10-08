2021 Opel Crossland tanıtıldı! Yeni model neler sunuyor? İşte tasarımı

Alman üretici 3 yıl sonra Crossland'i yeniledi. Makyaj ile birlikte ön yüzü markanın yeni kimliğine bürünen otomobil, adındaki 'X' harfini de ardında bıraktı. Yeni model neler sunuyor? İşte özellikleri ve tasarımı...